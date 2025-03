Clara Pascual: «Setenta niñas van a tener que buscarse otras referentes en el Badajoz»

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 20 de julio 2022 | Actualizado 21/07/2022 11:01h. Comenta Compartir

El Badajoz ha pasado de abrirle las puertas del Nuevo Vivero al Femenino con toda la pompa de la visibilidad a darle un portazo en todas las narices en plena celebración de un ascenso que la próxima temporada no podrá disfrutar. La decisión de prescindir definitivamente del primer equipo femenino ha sido asumida con impotencia y resignación entre la afición blanquinegra, pero a las jugadoras no les coge por sorpresa porque tenían claro el final desde el primer momento del desembarco de Lanuspe.

Clara Pascual representa como nadie los valores blanquinegros dentro y fuera del terreno de juego. Como capitana ha sido la portavoz para denunciar la situación que han tenido que pasar las jugadoras esta campaña tan convulsa sin cobrar, con impagos de alquileres y falta de manutención por parte del club. La eliminación del Badajoz Femenino supone la crónica de muerte anunciada. «El comunicado es una lavado de cara porque nunca han buscado alternativas y la decisión ya la tenían tomada», critica Clara Pascual. Habla con conocimiento de causa porque además es miembro activo de la Plataforma Sentimiento Blanquinegro. «Creamos una comisión específica para intentar salvar al equipo y en las reuniones quedaba claro que no había ningún interés. Nos dijeron que buscáramos nosotros los proveedores, patrocinadores y propusimos sacar un suplemento con el abono del primer equipo. Ha sido la Plataforma la única que lo ha intentado hasta el final», relata. La capitana considera que ha sido todo una estrategia para dejar pasar el tiempo y quedar bien porque los únicos movimientos para buscar fórmulas se han dado desde la Plataforma Sentimiento BN. «Mientras nosotros estábamos buscando recursos salía Oliver en rueda de prensa a decir que no era posible y que se estaba negociando la cesión de la plaza a otro club. Eso nos pilló por sorpresa porque era una negativa rotunda a que saliera el Femenino. La decisión ya estaba tomada y nunca nos han comunicado nada».

Noticia Relacionada El calendario de la Primera RFEF se sorteará el viernes en Las Rozas

La jugadora pacense también denuncia la falta comunicación y claridad por parte de la nueva propiedad con las jugadoras. «En ningún momento se han preocupado por nosotras. Está claro que es una empresa, pero existe la integridad y unos principios porque detrás hay personas. Muchas jugadoras querían seguir y tenían que tomar decisiones sobre sus estudios y trabajos que ahora han tenido que dejar para irse a jugar fuera». Para Clara Pascual esta decisión es un retraso en estos tiempos donde el fútbol femenino está en auge. «Es impensable que cualquier club representantivo de su ciudad no tenga un equipo femenino. Es un paso atrás no solo en lo deportivo, sino socialmente». Paradójicamente, el cartel con la imagen de Marga sigue presidiendo la entrada a la tienda oficial del Badajoz en el Nuevo Vivero como el curso pasado era la suya.

Clara Pascual lamenta que se haya llegado a este drástico final y se eche por tierra el trabajo de estos últimos siete años en el Badajoz. «Setenta niñas van a tener que buscarse otras referentes porque las suyas no las van a tener. Las madres me han llamado preocupadas. Esas niñas se han criado con nosotras». De hecho, el Badajoz anunciaba que se quedará con toda la estructura del fútbol base y el equipo autonómico como principal, pero las futbolistas no tendrán la motivación de la posibilidad de subir al primer equipo para jugar categoría nacional. «Seis o siete niñas han estado entrenando y jugando con nosotras y esa ilusión ya no la van a tener». La sección femenina se integró plenamente en el Badajoz en 2017 después de dos años de vinculación de una relación inciada en 2010 y que en 2012 se truncó por la liquidación de la SAD. «Desde entonces hemos crecido de dos equipos a ocho. Quien se escude en justificarlo por los problemas económicos es cómplice. Cualquiera que tenga una hermana, hija o sobrina le va a tocar», subraya. En ese sentido. explica que no había razón económica para no hacer un esfuerzo por el primer equipo femenino. «El presupuesto del que hablaba Oliver no es cierto. La Plataforma ha estado informándose por temporadas anteriores y no era una cantidad llamativa para que no la pudiera asumir algún patrocinador local. Al margen de las subvenciones, 50.000-70.000 euros cubrirían el 60-70 por ciento del presupuesto para salir adelante», alega. Clara Pascual apunta que el Femenino es una carga para los nuevos dueños y por eso liquidan solo al primer equipo. «Nosotras no le damos dinero y la cantera sí. Diferente son el filial y el División de Honor sí les cuesta dinero, pero los necesitan para tirar de ellos para el primer equipo».

Cuestión aparte es la delicada situación personal de cada una de las jugadoras. La temporada acabó con seis mensualidades adeudadas que todavía no han cobrado. «De las nueve nóminas se han abonado tres y las otras seis están denunciadas a través de la AFE. Nos las han metido en el concurso de acreedores y si en algún momento las llegamos a ver percibiremos la mitad y en año y medio o dos años».

En cuanto a su futuro, Clara Pascual tiene muy meditado colgar las botas después de un año muy duro por una grave lesión y el desgaste psicológico que le ha afectado aún más debido a la situación institucional. «Es una decisión que me he replanteado porque ha sido un año pésimo a nivel personal. He dedicado más tiempo a entrar en los despachos que a recuperarme. Mentalmente afecta. Me lo empecé a plantear hace meses aunque hubiera seguido el Femennino. Había perdido la ilusión por algo que llevo haciendo desde los tres años. Ahora la única opción de continuar era que el Badajoz siguiera por la ilusión de seguir jugando en mi casa». aunque le gustaría seguir vinculada al fútbol como entrenadora. «Me gustaría seguir entrenando a las chicas. Tiene pinta que esto va a seguir pasando y por lo menos que ellas tengan las herramientas para que sepan cómo actuar».

Temas

Fútbol