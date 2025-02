Con cinco bajas sensibles en el Mérida, pero aún competitivos

El Mérida viajará este sábado a Antequera con cinco bajas muy sensibles: el sancionado Chuma más los lesionados Bonaque, Felipe Alfonso, Padilla y Álvaro Juan. ... Y aún así, gracias a este último mercado, David Rocha podrá realizar una convocatoria competitiva. En jornadas anteriores, por ejemplo, un cuadro así hubiera significado un verdadero drama. Elejalde está listo, aunque sólo jugará algunos minutos para cuidarlo lo máximo posible, y las tres últimas incorporaciones también: podrían jugar de inicio Mizzian, Juanjo Sánchez y Darío Serra.

Porque al final el Mérida cerró el mercado de fichajes sin sobresaltos en las horas finales. Trabajó para cerrar la cesión de Sergio Santos, el lateral del Murcia, pero el futbolista decidió finalmente firmar por el Algeciras. Así que ni entró uno ni tuvo la obligación de salir otro. El último en cerrar la puerta fue Escardó. «No era la primera salida que teníamos en mente, pero te tienes que adaptar al mercado», reconoce el técnico emeritense. «Él tenía la posibilidad del Atlético Sanluqueño y no podía esperarnos a que tomáramos una decisión. Al final ha sido bueno para las dos partes. Escardó es un jugador excepcional, con un talento increíble, pero necesita tener esa continuidad que le cuesta tener tanto en competición como en entrenamientos. Tiene que entender que con la calidad solo no le va a dar».

El propio Rocha reconoció que el único que podría haber salido sin que el Mérida quisiera fue Sandoval: «No le hemos frenado a nadie la salida. Lo de Sando no fue a más y no se ha hablado más de eso desde hace tiempo»; que Akito se ha marchado al Antequera con una cláusula por la que el conjunto andaluz tendría que pagar en caso de alinearlo: «Así que creo que no jugará»; y que, lateral aparte, se ha hecho todo lo que querían salvo, tal vez, un delantero más: «Pero es que era lo más complicado y no ha sido posible. No obstante, creo que con Mizzian, Chuma, Elejalde y que también pueden jugar ahí Sandoval o Javi Martín, tenemos alternativas suficientes en ese puesto».

Darío Serra podría debutar este domingo

El director general del Mérida, Alejandro Pérez, ha anunciado una rueda de prensa en una o dos semanas para explicar, incluso a lo mejor con aficionados presentes, el mercado invernal del club. De ahí que se sentara ante los medios solo para presentar a Damián Canedo (Santiago de Compostela, 2003) y Darío Serra (Vera, Almería, 2003), «dos futbolistas que han ayudado con su predisposición y su empuje a que se cerraran ambas cesiones muy rápido».

«Creíamos que el Mérida era una buena opción porque subía de categoría y porque iba a adquirir experiencia», se arrancó el gallego Damián Canedo. «Me siento cómodo en las dos posiciones, lateral izquierdo y central, pero de central puedo dar un poco más porque es donde más tiempo he jugado en otros clubes».

Por su parte, Darío Serra reconoció que también ayudó mucho a decidirse por el Romano su familia materna, natural de Monesterio, donde ha veraneado y visitado muchas Navidades desde que era niño. «Este es un paso importante en mi carrera. No estaba teniendo muchas oportunidades en Holanda y el objetivo era tener oportunidades y jugar. Ya estoy cien por cien a disposición del míster, para jugar en cualquier posición de ataque, aunque he jugado más por banda».