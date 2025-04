Chumazo en el último suspiro

Al fútbol no lo explica ni la madre que lo parió. El día que más cerca estuvo el Mérida de la derrota, el partido en ... el que más sufrió y tragó sangre del último mes y medio, el domingo que más cruzó los dedos para que los disparos del rival fueran o al poste o a las manos de Palomares… ese día, el Mérida volvió a llevarse los tres puntos ante un rival directísimo y en la penúltima jugada del partido.

David Rocha en el palomar, el banquillo en la pista de atletismo y los jugadores sobre el césped de Bahía Sur no paraban de pedir la hora porque el punto sabía a oro… y sin embargo, en esa penúltima jugada del partido, Raúl Prada se sacó un centro medido desde la izquierda y Chuma, entre dos centrales que lo aplastaban, saltó, conectó con el cuero y giró el cuello lo suficiente para que Diego Fuoli no pudiera parar un cabezazo que olía a tres puntos.

Arrancó el Mérida el partido con el agua al cuello tras una tarde nefasta: habían ganado el Linares al Murcia y el Alcoyano al Castellón y había empatado el Atlético Sanluqueño ante el Málaga. Y si no ganaba él en el Iberoamericano, caería de nuevo a puestos de descenso. Y ahí estaba justamente, en esos puestos malolientes, a eso de las 21.50 horas cuando Chuma, en el segundo disparo peligroso a puerta de todo el partido y el primero de la segunda parte, devolvió al Mérida al decimoquinto lugar. A dos del Atlético B y a tres del Sanluqueño y uno por encima del Linares y cuatro por encima del San Fernando.

San Fernando Diego Fuoli; Carlos Blanco, Víctor Ruiz, Luis Ruiz (José Carlos, 46'), David Ramos; Masogo (Fullana' 84), Nahuel (Ángel Sánchez, 56'), Unai Naveira (Alfonso, 46'), Biabiany; Cristian Herrera, Dani Aquino y Víctor Ruiz. 0 - 1 Mérida Palomares; Raúl Beneit, Eliseo Falcón, Tomás Bourdal, Damián Canedo; Ismael Gutiérrez (Felipe Alfonso, 79'), Juanjo Sánchez, Busi (Raúl Prada, 79'), Javi Martín (Sandoval, 58'); Mizzian (Álvaro Juan, 72') y Chuma. Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas (del comité murciano). Amonestó a los emeritenses Busi, Felipe Alfonso, Falcón y Damián Canedo y a los gaditanos Unai Naveira, Masogo y Carlos Blanco.

Goles: 0-1, Min. 91 Chuma.

Incidencias: Alrededor de 3.000 espectadores en el estadio Iberoamericano 2010 de Bahía Sur.

Así que… totalmente confirmado: está el equipo de David Rocha en ese punto, en ese momento, en el que sabe a qué huelen las nubes. Porque después de cómo sufrió durante casi todo el partido, acabar como una piña celebrando unos encima de otro al lado del banderín de córner no se lo imaginaba ni el Heffernan más optimista. Porque, ya decimos, fue el partido más discreto del Mérida desde que inició esta escalada hacia la salvación.

Y fue el partido más discreto del equipo de David Rocha porque no se pareció en nada a lo que había sido en el último mes: no ganaba ni un solo duelo ni una sola segunda jugada, Chuma y Mizzian apenas intervinieron con balón y la intensidad del grupo estaba bajo mínimos. Lo único reconocible fue la defensa, sobre todo Palomares y Damian Canedo, que sufrió pero consiguió frenar en la mayoría de las veces a Biabiany.

Aunque la segunda parte fue un calco de la primera, lo que sufrió el Mérida en esa segunda mitad fue perjudicial para la salud. Carlos Blanco remató solo en el segundo palo en el 62', Ángel Sánchez remató al palo desde la frontal en el 64, Bourdal le sacó un tiro de gol al mismo Ángel Sánchez en el 73', Palomares salvó a su equipo en el 78' sacándole una mano a Pau Martínez…

En la primera vuelta, cualquier balón suelto hubiera acabado en las mallas de Palomares. Pero ahora no, porque aunque el equipo no esté bien, al menos está. Compite, sufre, pelea… y aunque no le salga casi nada en ataque, como en Bahía Sur, no se cae. Y cree. Y acepta un empate como bueno. Y desde esa mentalidad, cuando la pelota da en la red y se queda suspendida por unos segundos en el aire, bota siempre en campo contrario y no en el suyo. Como esta vez.