Al cerro a por confianza

Decía no hace mucho Carlo Ancelotti que él cree que hay dos tipos de defensa: los optimistas y los pesimistas. Y que los pesimistas, al ... creer siempre que les pasará algo malo, son los mejores porque no se desconcentran ni un solo segundo de los noventa minutos del partido. Pues bien… este domingo todo el Mérida debería ser el equipo más pesimista del mundo. Porque necesita, al menos, como mínimo, puntuar. Porque solo los puntos le sacarán de la crisis de confianza en la que se encuentra sumido desde hace ya semanas.

«Necesitamos tener un alto nivel de concentración», repitió varias veces en la previa David Rocha. «Porque de estas sólo se sale con un resultado positivo». Ya saben: quien mucho gana, cada vez está más cerca de perder; y quien mucho pierde, cada vez está más cerca de ganar. «Estoy convencido de que la victoria llegará pronto. El partido ante el Murcia nos sirvió de mucho para crecer como equipo. Si estamos a ese nivel, vamos a competir siempre. Y si cuidamos los detalles, vamos a estar más cerca de ganar seguro».

Ya ven, la ecuación es bien fácil: concentración para imponerse en los mínimos detalles y puntuar para ir limpiando la cabeza. Otra cosa es despejarla. «El fútbol depende también de esa pizca de fortuna, de que los detalles caigan a tu favor. Ante el Murcia nos equivocamos una vez y fue para dentro. Y luego no acertamos en los palos de Bourdal o de Bonaque. Si somos capaces de trasladar al partido el mismo nivel de competitividad que hemos mostrado durante la semana, estaremos tan cerca de ganar como el sábado pasado. Yendo por ese camino, la victoria llegará seguro».

Ayudará a que la convocatoria empiece a parecerse a la de un equipo normal de Primera Federación. Es decir, que 'sólo' cuenta David Rocha con cuatro bajas. 'Sólo' porque hasta no hace mucho hablábamos todas las jornadas de entre seis u ocho ausencias de media. No estarán ante el Atlético B el sancionado Tomás Bourdal ni los lesionados Álvaro Juan, Ismael Gutiérrez y Diego Parras. Estos dos últimos más por precaución y con la intención de que estén listos el domingo que viene. Recupera David Rocha a Raúl Beneit, Escardó y Busi.

ATLÉTICO B - MÉRIDA Atlético de Madrid B Iturbe; Carlos Puga, Kostis, Mariano, Pablo Pérez; Ndiaye, Gismera, Sergio Guerrero; Abde, El Jebari y Nabil Zoubdi.

Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Elo, Raúl Prada; Luis Acosta, Ben Hamed, Sandoval, Akito, Padilla o Busi; y Chuma.

Árbitro Francisco Fernández Vidal, del comité valenciano.

Estadio y hora Cerro del Espino (20.00 horas).



Y como algunos aún están entre algodones, el 'once' le saldrá medio fácil al técnico emeritense. Repetirá defensa, con la única variación de José Elo por Bourdal. Acosta y Ben Hamed otra vez en el medio y Chuma arriba. Y en la línea de mediapuntas, los más sanos son Busi, Akito, Sandoval y Padilla. De estos cuatro saldrán los tres titulares. «Beneit llega justo pero bien con el tobillo (a ver su tolerancia al dolor), Escardó sólo ha entrenado los últimos dos días y a Elejalde hay que cuidarle porque tiene déficit de entrenamientos».

Filial competitivo

El rival de este domingo, a pesar de tener un presupuesto y unos objetivos menos importantes que los del Real Murcia, le dará más quebraderos de cabeza al Mérida. Y no solo porque el partido sea lejos del Romano. Lo sabe de sobra David Rocha: «El Murcia proponía poco y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. En defensa el Atlético nos va a exigir mucho más. Pero también es cierto que, con esos puntos fuertes que tiene de juventud, desparpajo y verticalidad, cometen errores de equipo joven. Por ahí vamos a tener nuestras opciones de hacerles daño».

En mitad de la tabla, tras ganar tres partidos, empatar otros tres y perder los tres restantes, el equipo del experimentado Luis García Tevenet llega al choque con la única baja segura de Marcos Moreno, por sanción, y las dudas de todos aquellos futbolistas que le quite Simeone para el primer equipo, que juega casi a la misma hora a escasos kilómetros. «Tenemos que mostrarnos fieles a lo que venimos haciendo. La competencia que tenemos dentro del vestuario por jugar lo estamos demostrando cada domingo. El Mérida, que cuenta con buenos jugadores, nos va a complicar mucho las cosas», comentó en la previa el técnico rojiblanco.

«Son chicos elegidos. Es un filial con unas características que parecen que no son de filial: compiten bien y siempre están ordenados. No se complican en exceso si no lo ven claro. Como te equivoques, te van a hacer pasar un buen rato», continúa David Rocha desgranando a su rival. No obstante, esté quien esté enfrente, el momento del Mérida requiere de lo mismo: concentración y puntos para revertir su peor momento en muchos años.