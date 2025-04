Carlos Cinta deja el derbi como estaba

Dos zarpazos al borde de cada tiempo dejaron el derbi como estaba. Primero fue David Soto el que puso en ventaja al Badajoz cuando mejor ... estaba el Mérida y a cinco del final fue Carlos Cinta cuando tenía controlada la situación el equipo blanquinegro. Eso sí, gracias también a un regalo por un encontronazo entre Kike Royo y la defensa pacense. Por merecimientos, pudo ser lo más justo, aunque al final cada afición se lamente de lo que pudo haber sido y no fue. En el bando pacense deja cierto sabor a derrota y en el romano a victoria por salvar un punto en territorio enemigo. En ambas áreas, tanto Kike Royo como Palomares fueron protagonistas en los goles, aunque también se lucieron con algunas espectaculares paradas para evitar el tanto rival. Un empate que tras lo visto y por la situación clasificatoria deja más satisfecho a los de Barrero. El Mérida sigue respirando por la zona tranquila, mientras que el Badajoz mantiene los pies al borde del abismo.

El derbi arrancó intenso, trepidante y cargado de emoción. Salmerón sorprendía renunciando a su defensa de cinco y a uno de sus hombres de garantía como Jannick Buyla. El Mérida salió a morder con la presión muy arriba y en el primer cuarto de hora ya provocoó el primer milagro de Kike Royo. En realidad dos. El portero blanquinegro se lució con un paradón a un potente disparo de Larrubia. Y en el saque de esquina, de nuevo Kike Royo sacaba su mano salvadora con una gran estirada para impedir el remate de Bonaque. Después lo intentaría Felipe Alfonso pero se le fue alto.

Pero en ese acoso no se acababan los problemas para el Badajoz. Salmerón tuvo que hacer su primer cambio al cuarto de hora por unas molestias de Josete Malagón. Mal empezaba el derbi para los blanuinegros. El Mérida, mientras tanto, crecido y buscándole las cosquillas a su eterno rival.

El Badajoz trataba de conectar con Gorka Santamaría sin suerte. Sandoval se llevó la primera amarilla al cortar una contra clara de Mancuso. Una tarjeta con la que se perderá el siguiente partido al ser su quinta acumulada.

Badajoz Kike Royo; Carlos Calderón, Josete (Juanmi García, min. 15), Mariano Gómez, Carlos Cordero; David Soto (Jannick Buyla, min. 67), Mancuso (Pérez Acuñña, min. 82), Raúl Palma, Adilson; Alfaro (Zelu, min. 82) y Gorka Santamaría (Francis Ferrón, min. 67). 1 - 1 Mérida Palomares; Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Diego Parras; Larrubia (Dani Lorenzo, min. 74), Meléndez, Luis Acosta, Sandoval (Akito, min. 79), Lolo Pla (Chuma, min. 79) y Carlos Cinta (Busi, min. 92). Goles: 1-0: David Soto, min. 42. 1-1: Carlos Cinta, min. 84.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (tinerfeña). Amonestó en el Badajoz a Gorka Santamaría (43), Alfaro (43), Calderón (74) y Juanmi García (90) y en el Mérida a Sandoval (18), Nacho González (30), Lolo Pla (54) y Carlos Cinta (89).

Incidencias: 8.179 espectadores en el Civitas Nuevo Vivero, unos 800 seguidores del Mérida en Fondo Sur. La Grada 1905 desplegó un gran tifo en Fondo Norte presidido por el mensaje: 'Mi ciudad, mi club, mi familia'. La Copa de la European Championship de rugby que se va a celbrar en Badajoz a pie de campo.

David Soto habilitó sobre Adilson que se iba en carrera y casi se juega la cabeza, pues la contra fue cortada por Nacho González con el pie a la altura de su cabeza y le costó la amarilla.

El Badajoz empezaba asomarse por el área de Palomares. Y David Soto lanzaba el primer aviso al peinar hacia atrás un balón suelto en una salida a medias del meta romano que se marchó con cierto suspense rozando el poste. Fue el preludio de lo que estaba por venir ante el desconcierto del Mérida. Seguidamente, Calderón puso un centro que tras la indecisión en la salida del meta romano llegaría a David Soto en la frontal, ajustó su punto de mira, encañonó y fusiló la portería emeritense.

El Badajoz se sacudía sus miedos con un derechazo de David Soto que llevó la fiesta a la grada. El Mérida había ganado el primer asalto del derbi a los puntos, pero el Badajoz se lo llevaba por KO técnico.

El segundo acto comenzó como el primero con más ganas del Mérida en busca de la igualada. Y la pudo encontrar en una vertiginosa contra de Sandoval sin que Mariano Gómezz pudiera alcanzarle que blocó abajo Kike Royo. El Badajoz respondía por el carril de Adilson muy bien sujetado por Felipe Alfonso. En una subida de Cordero la colgó al área y el balón se paseó por delante de la portería sin que llegase Gorka Santamaría.

Y si en la primera mitad apareció el santo Kike Royo, en la segunda lo hizo Palomares sacando una mano prodigiosa en la misma cruceta a un gran disparo de David Soto. Pero el Mérida no tenía tiempo para lamentos ni explicaciones. Rápidamente armó otra contra letal a la que acudió al rescate Raúl Palma para enviar a córner.

No había respiro y el derbi entró en un correcalles que no solo dejaba sin aliento a los protagonistas en el césped, sino también a la grada, que no podía con las pulsaciones a mil.

Sin tregua, el Mérida se encomendaba a Larrubia, su jugador de más clase, que buscaba la forma de enlazar con Lolo Pla arriba. Tuvo varias el emeritense que se le marcharon algo desviadass.

Para frenar ese ímpetu romano, Salmerón dio entrada a Buyla por David Soto y cambiaba de referencias arriba al dar descanso a un infatigable Gorka por el refresco de Ferrón. La tuvo el de Algeciras en un centro milimétirco de Calderón, pero su cabezazo muy forzado pegado al segundo palo se le marchó fuera. Barrero hizo lo propio con el fatigado Larrubia por Dani Lorenzo y más tarde se lo jugaba todo a las cartas de Akito y Chuma por Sandoval y Lolo Pla.

El derbi entraba en su fase decisiva. El Badajoz dejó hacer al Mérida y se limitó a labores de contención. El equipo romano triangulaba y buscaba rápidas transiciones para sorpender a los pacenses. El cuadro blanquinegro aguantaba bien las embestidas. Pero lo que no contaba es que un error propio le costara el empate. Falta de entendiemiento entre Kike Royo y la defensa para acabar chocando y ahí estaba Carlos Cinta para no perdonar y subir el 1-1 al marcador. El Fondo Sur casi se vino abajo de la celebración de loos jugadores romanos con su afición. En el otro fondo echaban chispas. El Mérida encontraba el premio a su mayor insistencia. Siempre creyó y no cesó en su empeño hasta que lo consiguió.

Las urgencias del Badajoz quedaron patentes en ese mismo momento. Entonces entraron las prisas por llegar alárea rival. Pero el corazón podía más que la cabeza. El equipo de Salmerón sigue en el alambre. Quedan doce finales. El Mérida, por su parte, navega por aguas tranquilas. Y con el orgullo de haber salvado un derbi que lo veía perdido.