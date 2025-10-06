El Cacereño volverá a casa ante el Tenerife

Carlos Ordóñez y el Cacereño no están en disposición de perder más dinero ni de incomodar más a sus aficionados. De ahí que hayan ... decidido regresar a casa la próxima jornada, a pesar del riesgo que ello supone. La hierba ya ha brotado y lo importante en los próximos cinco días es que el terreno de juego se asiente y se endurezca para evitar que se levante en exceso y eleve así el riesgo de lesión.

Pero es oficial que el Cacereño-Tenerife del próximo domingo 12 de octubre (21.00 horas) se juega en el Príncipe Felipe. Tras el inolvidable ascenso a Primera RFEF ante el Estepona, se habrán sucedido 135 días, una pretemporada completa de visitante, dos exilios 'oficiales' a Almendralejo y una obra descomunal para cambiarle la cara al estadio. Se ha retrasado más de la cuenta, pero por fin se cumplen las mínimas condiciones para volver.

«Hemos hecho esta mañana unas pruebas de corte para ver si el césped aguantaba la máquina, que no arrancase la hierba y que esta estuviera lo suficientemente arraigada. Y ha pasado la prueba», confirmó el lunes por la mañana el presidente verdiblanco, Carlos Ordóñez. «Esta tarde lo cortaremos entero y haremos alguna prueba de desgarro: que algún futbolista o alguno de nosotros se ponga las botas y corra por él, para ver si aguanta».

«Para mí ya era primordial jugar este partido en casa después de ver cómo ha sufrido la afición y los patrocinadores en estos dos partidos. Aunque después del encuentro tengamos dos semanas intensas, quiero jugar ya en casa», continuó. Y se reestrenará, con césped, marcador y pantallas LED nuevas, recibiendo al mejor equipo del grupo, un Tenerife que ha hecho historia al ser el único equipo que ha ganado los primeros seis partidos en Primera RFEF.