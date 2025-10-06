HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El césped del Príncipe Felipe hace unos días, al comenzar la siembra de la semilla de verano. Jorge Rey
Primera RFEF

El Cacereño volverá a casa ante el Tenerife

El nuevo césped superó las pruebas a las que se sometió este lunes y el choque del domingo ante en el Príncipe Felipe

R. P.

Cáceres

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:10

Comenta

Carlos Ordóñez y el Cacereño no están en disposición de perder más dinero ni de incomodar más a sus aficionados. De ahí que hayan ... decidido regresar a casa la próxima jornada, a pesar del riesgo que ello supone. La hierba ya ha brotado y lo importante en los próximos cinco días es que el terreno de juego se asiente y se endurezca para evitar que se levante en exceso y eleve así el riesgo de lesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  3. 3 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  4. 4 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  5. 5 «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  6. 6 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  9. 9 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  10. 10

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño volverá a casa ante el Tenerife

El Cacereño volverá a casa ante el Tenerife