El Cacereño, en vilo por la lesión de Marchena

Debería ser momento de análisis en el Cacereño tras una pretemporada con más luces que sombras, de extraer conclusiones y de aquilatar los últimos ... retoques antes de que el próximo fin de semana el balón eche a rodar con todo el esplendor de la competición. Pero la realidad es que lo que impera en las entrañas del Príncipe Felipe en la víspera del inicio del curso es preocupación, incertidumbre y desazón por lo ocurrido en el duelo del pasado sábado.

Corría el minuto 64 y Antonio Marchena trataba de tapar una incursión por la banda izquierda, pero tras un mal apoyo caía al césped y se retorcía de dolor. Inmediatamente saltaron todas las alarmas y el temido ligamento cruzado sobrevoló el pensamiento de todo el cuerpo técnico verdiblanco. «Todo queda teñido por la desafortunada lesión de Marchena, que tiene mala pinta, la verdad».

Eran las palabras de un cariacontecido Julio Cobos, que apenas desgranó los pormenores del último test de la fase preparatoria en el que los suyos se impusieron por 2-3 al Betis Deportivo, rival de Primera RFEF. La comparecencia del técnico de Valdehornillos duró menos de un minuto, con la mente más puesta en el contratiempo para la medular en caso de que se confirme la gravedad de la dolencia en la rodilla del centrocampista sevillano, que ha llegado este verano procedente del Estepona. Se esperaba que entre este lunes y el martes se conociera alguna información más sobre el parte médico, pero desde el club de la carretera de Salamanca advierten que no habrá noticias al respecto hasta el jueves. Todo esto cuando se abre el telón del nuevo curso afrontando ya la semana que sirve de antesala a la primera jornada liguera, que llevará al bloque extremeño al Municipal de Pasarón para medirse al Pontevedra el sábado a las 17.00 horas.

El Cacereño ha acumulado nueve compromisos durante el verano (incluyendo los dos duelos del triangular del trofeo Colombino) en los que ha cosechado seis triunfos: frente al Santa Amalia (0-2), con goles de Berlanga y César Gómez; Badajoz (0-2), con los tantos de Carlos González y Deco; Talavera (1-3), partido en el que marcaron Diego Gómez, Sanchís e Iker; Villanovense (0-2), con dianas de Diego Gómez y Mario Valiente; Extremadura (1-2), con tantos de Iván Fernández y Tala en propia puerta; y frente al Betis Deportivo (2-3), merced a los goles de Rementeria, César Gómez y Diego Gómez. A esos guarismos se suman las tablas ante el Alcorcón (1-1), con tanto de Marchena, y contra el Zamora (0-0), así como una única derrota ante el Recreativo de Huelva (2-0).

Precios de las entradas visitantes a 15 euros

El Cacereño y el Mérida se han adherido al pacto de unificación de los precios de las entradas para las aficiones visitantes en la fase regular en Primera RFEF. De esta manera, entre los clubes que han llegado a este acuerdo se mantendrá el precio de las localidades a 15 euros para las hinchadas foráneas. Además de los dos conjuntos extremeños, se incluyen en ese listado el Unionistas de Salamanca, Guadalajara, Osasuna Promesas, Talavera de la Reina, Racing de Ferrol, Celta Fortuna, Lugo, Zamora, Tenerife, Ponferradina, Ourense, Bilbao Athletic, Real Avilés Industrial y Barakaldo C.F.