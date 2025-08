Un Cacereño vertical con César Gómez y Carlos González

El Cacereño continúa con su ronda de presentaciones y este lunes ha sido el turno de Carlos González y César Gómez en la sede de ... Cynara, uno de los patrocinadores de la entidad. Dos jugadores de corte ofensivo con los que el conjunto verdiblanco espera dar ese salto de calidad necesario que exige la nueva categoría.

En el caso de Carlos González, llega procedente del Numancia y ha destacado durante su presentación su polivalencia en las posiciones de ataque, aunque reconoce que le gusta jugar «cuanto más cerca del área mejor». Además, el jugador canario ya sabe lo que es marcar gol con su nuevo equipo tras ese tanto en el amistoso frente al Badajoz en el Nuevo Vivero la pasada semana.

Por otro lado, César Gómez, que también ha estrenado su casillero de goles tras anotarle al Santa Amalia en el primer test de pretemporada, ha expresado que es un delantero al que le gusta llegar al área, no estar en ella, reflejando su movilidad y desmarque tanto en ruptura como en apoyo. Además, también ha admitido que le gustó mucho el ambiente que vivió con el Estepona, su exequipo, en los playoff de ascenso. «Tengo la espinita clavada por no haber ascendido con mi anterior equipo, pero ahora este club me ha dado la oportunidad de jugar en otra categoría».

Ambos coinciden en que el técnico verdiblanco, Julio Cobos, les ha pedido a los jugadores de arriba ser verticales y pisar área.

El Cacereño cuenta con un total de 21 futbolistas en la primera plantilla, y, en el caso de hacer incorporaciones a sus filas, deberán ser sub-23. El director deportivo, Francis Bordallo, ha comentado que «se está trabajando, pero no vamos a traer algo por traer ni a firmar por firmar. La posición de lateral derecho la puede cubrir algún central de los que ya tenemos», concluyó.

Los verdiblancos llevan ya tres amistosos de pretemporada disputados con pleno de victorias. El próximo enfrentamiento que tienen por delante los de Julio Cobos es este miércoles a las 20.30, en el que visitarán al Villanovense.