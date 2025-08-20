HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estadio Príncipe Felipe durante un partido. CP Cacereño
Primera RFEF

El Cacereño no estará solo en su primera salida

La peña verdiblanca 'Los de Arriba del Tó' se ha puesto en marcha para organizar el viaje a Pontevedra que inaugura la temporada

R. H.

Badajoz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:44

A falta de algo más de una semana para que el Cacereño se estrene en la categoría de bronce con su nuevo nombre y tras ... su reestructuración, la afición se ha puesto manos a la obra para empezar la temporada por todo lo alto. Y es que la solidez en la entidad y el reciente ascenso de categoría ha provocado que Cáceres se inunde de ilusión por el equipo de fútbol de la ciudad.

