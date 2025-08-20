El Cacereño no estará solo en su primera salida

A falta de algo más de una semana para que el Cacereño se estrene en la categoría de bronce con su nuevo nombre y tras ... su reestructuración, la afición se ha puesto manos a la obra para empezar la temporada por todo lo alto. Y es que la solidez en la entidad y el reciente ascenso de categoría ha provocado que Cáceres se inunde de ilusión por el equipo de fútbol de la ciudad.

A través de las redes sociales, la peña 'Los de Arriba del Tó' han querido tomar la iniciativa y organizar un gran desplazamiento para el debut del equipo en Primera RFEF, que será en Pontevedra. La salida está prevista a las 7 de la mañana del 30 de agosto, mismo día del partido, que tendrá lugar a las 17.00 horas. El regreso a la ciudad extremeña será al finalizar el partido.

Con esta iniciativa, la afición buscará abrir la lata en este primer partido de la competición liguera en un curso que se presenta ilusionante. La entidad sigue trabajando en la puesta a punto de su estadio, el Príncipe Felipe, con los trabajos correspondientes para introducir el geotextil y la arena para la posterior siembra del césped. Aunque hay que decir que la escuadra verdiblanca no jugará como local hasta la jornada 3, cuando recibirán al Arenteiro. Con menos de diez días de preparación por delante, los de Julio Cobos no tienen previstos más duelos amistosos de pretemporada, tras un fin de semana pasado donde tuvieron que disputar un partido frente al Extremadura y el Trofeo Colombino ante el Zamora y el Recreativo de Huelva.