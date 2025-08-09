HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
Celebración del tanto del Cacereño frente al Alcorcón. CP Cacereño
Primera RFEF

El Cacereño sigue con su marcha impoluta

El conjunto de Julio Cobos suma kilómetros y empata en su visita al Alcorcón, rival de su misma categoría

R. H.

Badajoz

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:06

El Cacereño sumó en la tarde-noche de este sábado un test más de su preparación contra un equipo de su mismo nivel. Los ... verdiblancos visitaban el estadio de Santo Domingo para medirse al Alcorcón, con el que compartirán categoría este año, pero no grupo. El conjunto que dirige Julio Cobos empató (1-1) y mantiene su marcha impoluta durante la pretemporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

