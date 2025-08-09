El Cacereño sigue con su marcha impoluta

El Cacereño sumó en la tarde-noche de este sábado un test más de su preparación contra un equipo de su mismo nivel. Los ... verdiblancos visitaban el estadio de Santo Domingo para medirse al Alcorcón, con el que compartirán categoría este año, pero no grupo. El conjunto que dirige Julio Cobos empató (1-1) y mantiene su marcha impoluta durante la pretemporada.

Se adelantaron los madrileños en los primeros compases. En el minuto 19, Tarsi abría el marcador después de que apenas unos instantes antes Deco avisara con un lanzamiento que buscaba la escuadra. En el ecuador de la primera mitad, sería Ajenjo el que pusiera a prueba al meta local Ayesa con un disparo que le obligó a despejar de puños con dificultades. Los extremeños lo siguieron intentando y el premio a la insistencia llegaría al borde del descanso cuando Marchena establecía las tablas. Deco y Berlanga tuvieron acercamientos peligrosos en los últimos compases antes del paso por vestuarios, pero no se movería más el marcador.

En la segunda mitad, tras un tímido acercamiento de Iván Fernández que se marchó alto, el Alcorcón estuvo a punto de volver a desnivelar la contienda, pero el disparo de Vladys lo repelió el poste de la portería custodiada por Diego Nieves, que sustituyó a Iván Martínez para disputar los segundos 45 minutos.

El ritmo decayó en la última fase del partido motivado por el desgaste físico y el carrusel de cambios habitual en estos partidos preparatorios, que impedía dar continuidad al juego. César Gómez trató de hacer el segundo para los verdiblancos pero su remate no tuvo peligro. Ni Alcorcón ni Cacereño apretaron para deshacer unas tablas con las que se llegó a la conclusión del choque.