El Cacereño quiere extender su dinámica ganadora en el campo del Barakaldo

El Cacereño afronta este sábado un nuevo reto en su estreno en la Primera Federación. Tras la balsámica victoria del pasado fin de semana frente al Mérida (2-1), el conjunto dirigido por Julio Cobos visita Lasesarre para medirse al Barakaldo, un rival que, al igual que los verdes, suma cinco puntos en la clasificación. Se trata de una prueba exigente en uno de los campos con más tradición del norte peninsular, donde los extremeños intentarán dar continuidad a su primer triunfo en la presente temporada y confirmar las sensaciones positivas que dejó el derbi.

La semana en Pinilla ha servido para asentar la moral del grupo. El triunfo ante el Mérida no solo dio tres puntos, también aportó confianza a una plantilla que necesitaba una alegría después de un inicio irregular. «Era una victoria que el equipo quería y necesitaba. Los resultados reafirman el trabajo que se está haciendo y, lógicamente, se entrena con más alegría si cabe», explicó Cobos durante la previa.

La gran noticia para el técnico cacereño es la recuperación de Sanvi. El defensa navarro, que había estado varias semanas apartado por una lumbalgia, reapareció disputando unos minutos frente al Mérida. Su vuelta supone un refuerzo para una línea defensiva que aún debe dar un paso adelante.

«Si miramos los números, todavía no hemos sido capaces de dejar la portería a cero, y esa es una asignatura pendiente. Evidentemente, tenemos que mejorar ahí. Siempre que no encajes goles, como mínimo vas a sumar. Después, ofensivamente, salvo un partido, hemos marcado, así que toca reforzar también esa faceta de llegada y finalización», analizó el entrenador verdiblanco.

El propio Cobos reconoció que hay jugadores que son duda por molestias físicas, aunque prefiere esperar hasta última hora y decidir con el cuerpo médico si pueden alinearse. «En principio no hay problema; hay mucha gente para poder decidir y eso siempre es importante», señaló.

Barakaldo: Ispizua, Deje, Ekaitz, Huidobro, Eric, Oier López, Arana, Galarza, Mandiang, San Bartolomé y Ropero. - Cacereño: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Adri Crespo, Joserra, Deco, Ajenjo, Sanchidrián, Iván Fernández, Berlanga y César Gómez. Árbitro: Manuel Pozueta Rodríguez.

Estadio y hora: Lasesarre, 14.00 horas.

El rival de este domingo no será sencillo. El Barakaldo ha regresado con fuerza a la categoría y quiere hacer de Lasesarre un fortín. Con un empate y una victoria en sus dos partidos como local, los vizcaínos se presentan como un conjunto competitivo, mezcla de jóvenes cedidos de equipos vascos y jugadores con experiencia en categorías superiores.

Cobos no escatimó en elogios hacia el cuadro gualdinegro: «Es un equipo complicado, con experiencia en la categoría. Tiene muchos jugadores cedidos del Athletic, de la Real Sociedad, del Eibar, del Alavés y de Las Palmas, mezclados con gente de mucha experiencia como Sabin Merino, que ya jugó en Primera con el Athletic. Hacen las cosas sencillas pero muy bien, presionan mucho en su campo y cuentan con buenos jugadores. A mí es un equipo que me ha gustado mucho».

Por su parte, el entrenador local, Imanol de la Sota, también destacó la dificultad del choque y la buena línea que mantiene el Cacereño pese a ser recién ascendido: «Han repetido muchos jugadores del año pasado. Es un equipo que transmite ilusión y que sabe competir».

El choque medirá la ambición de dos recién ascendidos que han comenzado con paso firme. Para el Cacereño, será un examen de carácter en uno de los escenarios históricos del fútbol de bronce.