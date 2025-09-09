HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Príncipe Felipe durante un partido del pasado playoff. HOY
Primera RFEF

Cacereño y Mérida solicitan a la RFEF el cambio de horario del derbi

Basado en un informe médico del doctor Marcos Maynar, ambos clubes piden jugar el mismo día a las 19.00 horas en lugar de a las 14.00 horas

R. P.

Mérida

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:39

El resoplido de las salas nobles del Príncipe Felipe y del Romano se escucharon tan solo una milésima de segundo después de que la ... Federación publicase al mediodía del lunes en sus redes sociales los horarios de la jornada 4 de Primera Federación. Desde entonces, los dirigentes de Cacereño y Mérida empezaron a trabajar para pedirle a los responsables de la categoría un cambio de fecha. Y este martes han decidido unir fuerzas para elevar sus posibilidades de éxito final: ambos clubes solicitan retrasar el derbi de las 14.00 horas a las 19.00 horas del mismo sábado 20 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  7. 7 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  8. 8

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  9. 9 Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cacereño y Mérida solicitan a la RFEF el cambio de horario del derbi

Cacereño y Mérida solicitan a la RFEF el cambio de horario del derbi