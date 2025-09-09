Cacereño y Mérida solicitan a la RFEF el cambio de horario del derbi

El resoplido de las salas nobles del Príncipe Felipe y del Romano se escucharon tan solo una milésima de segundo después de que la ... Federación publicase al mediodía del lunes en sus redes sociales los horarios de la jornada 4 de Primera Federación. Desde entonces, los dirigentes de Cacereño y Mérida empezaron a trabajar para pedirle a los responsables de la categoría un cambio de fecha. Y este martes han decidido unir fuerzas para elevar sus posibilidades de éxito final: ambos clubes solicitan retrasar el derbi de las 14.00 horas a las 19.00 horas del mismo sábado 20 de septiembre.

Y, como en este tipo de rectificaciones, la Federación sólo da su brazo a torcer cuando media la justificación de una autoridad, el Cacereño ha adjuntado el informe médico de doctor Marcos Maynar Mariño, jefe de los servicios médicos del decano extremeño, en el cual subraya la peligrosidad de jugar un partido de fútbol a esa hora de la tarde en esta época del año en Extremadura.

«Como es de conocimiento general, en esas fechas y a esa hora las temperaturas en Extremadura alcanzan valores muy elevados, que pueden superar con facilidad los 35-40 °C. La celebración del encuentro a las 14:00 horas expone a jugadores, cuerpo técnico, colegiados, personal auxiliar y público a un riesgo significativo de golpe de calor y deshidratación, comprometiendo no solo el rendimiento deportivo, sino especialmente la seguridad y la salud de todos los participantes», comienza el informe del doctor Marcos Maynar. «Además, en nuestro estadio tenemos las gradas de preferencia a las que les da el sol durante todo el encuentro y no tienen cubierta protectora, y ya hemos tenido en otras épocas, menos calurosas, algunos incidentes de golpes de calor que requirieron intervención sanitaria».

«Entendemos y respetamos la complejidad organizativa de los calendarios deportivos, pero consideramos que la prioridad debe ser siempre la protección de la integridad física de las personas», continúa el informe adjunto a la petición de ambos clubes a la Federación. «Por ello, solicitamos que el partido sea cambiado a las 19.00 horas del mismo día, donde las condiciones climáticas serán más seguras para la práctica deportiva. Entendiendo que de no cambiarse serían ustedes los responsables de cualquier contratiempo que se pudiera producir, en este sentido, durante el encuentro».

La propuesta de Cacereño y Mérida podría haber llevado también un cambio de fecha: en lugar del sábado 20, el domingo 21… para darle así un día más de crecimiento y poso al nuevo césped del Príncipe Felipe. Pero ambos clubes concuerdan que no será determinante un día más para la mejora del terreno de juego del estadio cacereño. Porque, aunque esté a un 60%, la idea de Carlos Ordóñez es jugar el derbi en su casa, con su gente. No puede permitirse perder más dinero del que ya va a perder el club con el traslado a Almendralejo este próximo fin de semana.

Eso sí, ambas partes se han emplazado al final de la semana que viene para analizar el estado del terreno de juego y decidir entonces definitivamente si se puede jugar o no un partido de fútbol en esas condiciones. Debido a las excelentes relaciones entre ambos dirigentes, el Mérida comprenderá y ayudará al Cacereño en todo lo posible, pero en el caso de que el campo no esté para la práctica deportiva y suponga un riesgo de lesión para los jugadores, intentará dialogar con Carlos Ordóñez para trasladar el partido a otro escenario.