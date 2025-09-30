El Cacereño, sin garantías de que el césped esté a tiempo para el Tenerife

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 30 de septiembre 2025, 19:55 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

Se ha convertido en un profuso surtidor de quebraderos de cabeza para la directiva del Cacereño y, de momento, la intensidad de la presión no apunta precisamente a cesar. A este paso, el aficionado verdiblanco va a tener que cursar un máster avanzado de jardinería para entender toda la casuística que rodea al césped del Príncipe Felipe. El presidente de la entidad, Carlos Ordóñez, analizó este martes el proceso en el que primero se apostó por las semillas de verano en agosto, pero no se obtuvo el resultado esperado por el cambio repentino de las temperaturas.

Este viernes se optó por la alternativa con las semillas de invierno y parece que la evolución es positiva, pero, según el dirigente, no lo suficiente para confirmar con algún conato de certeza que estará disponible para el siguiente encuentro que el conjunto extremeño debe albergar en el feudo de la carretera de Salamanca correspondiente a la jornada 7. «Mirando todos los días el parte meteorológico y deseando que nazca cuanto antes mejor para ver dónde podemos llegar, deseando que sea para el del Tenerife», deslizó sin querer aventurarse a mucho más Carlos Ordóñez. «No está como realmente quisiéramos que estuviese, tenemos que ver qué avance tiene la semilla en estas dos semanas que quedan y después decidiremos si al final el campo va a reunir las condiciones mínimas para poder jugar aquí el partido del Tenerife o al final tendremos que jugar fuera».

Fue un enfoque en el que imperaba la prudencia y cierta reticencia, a tenor de lo ocurrido con el derbi ante el Mérida. Aún escuece el efecto de aquella diáspora forzada y la inercia es evitar pecar de optimismo desmedido. Sobre todo teniendo en cuenta las veleidades a las que está sujeto todo el entramado de la resiembra y los contratiempos que acumula en su historial reciente. Ordóñez se mostró especialmente sensibilizado con este asunto y quiso trasladar a su gente el pesar que le asola por todos los inconvenientes. «Pedir disculpas a todos los aficionados por evidentemente no poder jugar en nuestra casa, yo soy el primero que está muy afectado con el tema, pero hay veces que cuando haces las cosas con todo el cariño del mundo y con todas las ganas y cuando depende de factores, como es el caso del tiempo, no sabes cómo acertar».

Y, en caso de no prosperar como se anhela, se recurrirá al mismo plan B que solventó la papeleta en el derbi, el Francisco de la Hera. «Una vez más hablaremos con el Extremadura, que lo tenemos como alternativa y si al final el campo no está en las óptimas condiciones nos tendremos que ir a jugar allí, previo acuerdo con ellos», explicó el máximo dirigente de la entidad cacereña. En este sentido, no escatimó en agradecimientos tanto para el Ayuntamiento de Almendralejo como para el club azulgrana por el capote en una situación tan compleja.

También se refirió a las obras de remodelación, con la puesta en marcha de la grada Diputación tras los 200.000 euros concedidos por la institución provincial. El presidente del Cacereño explicó que se espera que tenga unos mil asientos y que la prioridad es intentar que esté operativa para el 20 de diciembre, «a mí me gustaría que esté para antes de final de año», aunque no descarta que se demore hasta enero. «Ya he tenido reuniones con el fabricante de los módulos, en un principio me ha dado el plazo de cuatro meses, él ya ha empezado a fabricar».

Futuro cerramiento

Según comenta, la intención es que el siguiente paso sea seguir con los trabajos en el fondo sur, «pero creciendo con una uniformidad, con un planteamiento de futuro en el cual sea un estadio cerrado el día de mañana por completo, pero que no haya gradas más altas unas que otras». Pero insiste en «la ilusión de que el cerramiento del Príncipe Felipe se consiga».

Carlos Ordóñez repasó los temas candentes de la actualidad del club en la rueda de prensa de presentación de un acuerdo entre el Cacereño y el Consorcio Más Medio de la Diputación de Cáceres, una iniciativa que aúna la sostenibilidad medioambiental y el deporte como motor de cohesión social.

Dicho acuerdo se materializará con la presencia del logo del consorcio en la parte trasera de las calzonas de la equipación de juego, así como en la publicidad en la valla y en el marcador electrónico del estadio. Además, se pondrá en marcha una campaña de concienciación ambiental con la implicación directa de los jugadores de la plantilla verdiblanca a través de las redes sociales y se organizará una jornada para que escolares de la provincia asistan a un partido del Cacereño, iniciativa que ya se celebró el año pasado.