El Cacereño ya tiene fecha para presentar sus equipaciones

El conjunto verdiblanco dará a conocer este jueves las armaduras para la próxima temporada

R. H.

Badajoz

Martes, 12 de agosto 2025, 20:47

El Cacereño ha tenido un verano ajetreado y que ha conseguido solventar a buen ritmo para confeccionar la plantilla en su debut en la Primera RFEF desde que la tercera categoría acuña esta denominación.

Además de los fichajes, otro de los pasos importantes y que marca el cambio de temporada por el significado que tiene, es la presentación de las equipaciones de la nueva campaña. La entidad ha anunciado a través de sus redes sociales que la presentación de las nuevas armaduras tendrá lugar el jueves de esta semana a las 21.00 horas en frente de la tienda oficial del club. Otro años más, será la marca deportiva Adidas quien vista a la escuadra verdiblanca. Hasta ahora, el equipo ha jugado con una camiseta especial de entrenamiento sus duelos amistosos.

En cuanto a lo deportivo, el Cacereño no sabe aún lo que es perder en pretemporada, tras haber empatado frente al Alcorcón este fin de semana. El siguiente enfrentamiento será ante el Extremadura en el Francisco de la Hera el próximo sábado 16 de agosto.

