El Cacereño confía en dar un salto con Sanchidrián y Diego Gómez

El Cacereño sigue con la ronda de presentaciones y este martes le tocaba el turno a Rubén Sanchidrián y Diego Gómez en la sede de ... Electrocash, uno de los patrocinadores del club. Dos jugadores ofensivos con los que el equipo de Cobos espera dar ese salto de calidad necesario para una categoría exigente como la Primera RFEF.

La del malagueño es otra cara conocida para la afición verdiblanca tras su paso por el Príncipe Felipe hace tres temporadas. «Desde que vi la oferta del Cacereño me dio mucha alegría porque la etapa que viví aquí fue bastante bonita y no lo dudé». Rubén Sanchidrián Barragán (Málaga, 1999) retorna al Cacereño después de dos campañas en el Numancia y también a la categoría que dejó en el Linares antes de fichar por los verdiblancos en su primera etapa. «Muy ilusionado de volver a Primera RFEF. Lo he jugado prácticamente todo en un club histórico y me ha servido para seguir progresando y creciendo en lo deportivo y pesonal». Y resalta la exigencia de la Primera RFEF. «Esta categoría es un pasito más». Sanchidrián se marchó con la espina del ascenso. «Hicimos un gran año, aunque no se pudo rematar. Pero como club y con la afición lo viví bastante feliz y es un recuerdo que tenía bastante alegre», reconocía.

Diego Gómez (Trescasas, Segovia, 1999) es un delantero que procede de la Gimnástica Segoviana y que se define como «ganador de duelos, muy móvil, me gusta caer a banda y presionar». El atacante segoviano afronta el reto del Cacereño con la sombra de hacer olvidar a sus predecesores Cristian y Pau Palacín. «No me tengo que fijar mucho en ellos, sino en hacer un buen trabajo, aportar goles, asistencias y sumar para que podamos conseguir los objetivos», sostenía. Diego Gómez también destacó la apasionante temporada que le espera al Cacereño en Primera RFEF. «Son equipos top y muy difíciles, todos compiten y están muy trabajados. Vamos a ir a campos muy bonitos y también esperando que el Príncipe se ponga bien para disfrutar con nuestra afición».

Diego Gómez ya sabe lo que es Primera RFEF tras su paso por Fuenlabrada y la Gimnástica. «Noté mucho cambio en el ritmo, individualmente tienen unas condiciones elevadas de jugadores que van a tocar el fútbol profesional sin ninguna duda. Pero el equipo está preparado para competir contra esos equipos».

En cuanto al amistoso de este miércoles en el Nuevo Vivero (20.00 horas), Diego Gómez espera una prueba más exigente que la del estreno en Santa Amalia. «Badajoz nos va a poner difícil las cosas, pero tenemos que seguir con nuestro ritmo y cargando las piernas. Esperamos sacar un buen resultado y sobre todo tener buenas sensaciones».

El delantero segoviano señaló que su lesión de la pasada temporada le marcó en su rendimiento, pero que ya está olvidada. «Hay que vivir el presente. Es verdad que el año pasado empecé lesionado y eso condiciona. Me tengo que quedar con las sensaciones de los últimos meses donde jugué casi todo. En esta pretemporada me estoy encontrando muy bien. He seguido por esa línea, me estoy encontrando muy bien con el equipo y la ciudad».

