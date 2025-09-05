El Cacereño busca la primera victoria ante uno de los fundadores

El Cacereño afronta este sábado (18.00 horas) en tierras vizcaínas su segundo compromiso en la Primera RFEF frente al Arenas de ... Getxo, uno de los fundadores de la Primera División, tras sumar un valioso empate en su estreno liguero en Pontevedra (1-1). Los de Julio Cobos se medirán a un rival que llega reforzado tras imponerse en la primera jornada al Arenteiro (2-1), en un choque condicionado por la temprana expulsión de un jugador vizcaíno y que, aun así, acabó con victoria local.

El conjunto cacereño llega con la lección aprendida del pasado sábado, donde acarició los tres puntos hasta que un gol en el tramo final le privó de la victoria. «El principal aprendizaje es que hay que estar concentrados hasta el último momento. Hasta que el árbitro no pita el final no puedes cantar victoria», subrayó Cobos en su comparecencia previa.

El desplazamiento a Getxo supone un reto por las características del escenario. El campo de Gobela, de césped artificial y dimensiones reducidas, obliga a un tipo de partido muy específico: «Las jugadas a balón parado cobran muchísima importancia. Los saques de banda casi son córners, las faltas están siempre cerca del área y hay que estar muy concentrado».

El técnico verdiblanco también destacó que el Arenas no se limita al juego directo pese a jugar en un campo reducido: «Me esperaba más balones largos, pero lo que vimos ante el Arenteiro fue un equipo que, cuando puede, juega muy bien al fútbol. Trenzan combinaciones, hacen paredes y aprovechan muy bien la movilidad de sus laterales y extremos. Técnicamente son buenos y saben manejarse en su terreno».

La clave, según Cobos, estará en igualar el nivel físico y mental del rival: «Si no entramos con la intensidad que exige el campo, será muy difícil sacar algo positivo. Ellos presionan mucho, las pérdidas pueden ser constantes y el equipo que esté más atento en esos detalles puede llevarse el partido». En lo deportivo, la buena noticia es que Cobos podrá contar con prácticamente toda la plantilla, a excepción de Sanvi.

Arenas Club: Gastesi, Zabaleta, Jon Sillero, Christian Mutilva, Jorge Luis, Verde, Zabala, Alex Hidalgo, Collado, Ángel Troncho y Baba. - Cacereño: Diego, Martínez, Crespo, Joserra, Iván Fernández, Deco, Gómez, Javi Ajenjo, Berlanga, Carlos González y Emi. Árbitro: Francisco Ruiz Álvarez (asturiano).

Estadio y hora: Gobela, 18.00 horas.

El Arenas de Getxo afronta el duelo en un buen momento tras su victoria inicial, aunque con bajas significativas. Su técnico, Jon Erice, confirmó que no podrá contar con el ecuatoguineano Santi Borikó ni el dominicano Fabián Messina, convocados con sus selecciones. «Ya lo sabíamos cuando los fichamos. Es cierto que condiciona, pero tenemos alternativas», afirmó. Tampoco estará el central Paul Álvarez, expulsado en el primer partido.

Sobre el Cacereño, Erice no dudó en mostrar respeto: «Es un rival dificilísimo, que viene con la dinámica positiva del ascenso. Es un equipo compacto, con jugadores individualmente muy buenos que pueden decidir un partido. Nos pondrán las cosas muy difíciles».

El preparador rojinegro tiene claro el plan: dar continuidad a lo mostrado en la primera mitad frente al Arenteiro. «Queremos ser un equipo capaz de tener el balón, pero también de correr. Ese ritmo alto es lo que buscamos. Sabemos la importancia de los puntos en casa y queremos empezar con dos victorias seguidas, aunque no es fácil en esta categoría».

El Cacereño, por su parte, continúa en su proceso de adaptación a la exigente Primera RFEF. Cobos reconoció que los jugadores se están midiendo a rivales de mayor calidad y eso supone todo un desafío: «Los futbolistas se quedan con el balón, los delanteros necesitan menos ocasiones para marcar… Tenemos que hacernos a ello. Pero estoy convencido de que tenemos un buen equipo, capaz de competir bien».

El objetivo inmediato, más allá de los tres puntos, es consolidar la solidez defensiva y aprovechar las oportunidades a balón parado, un factor que se prevé decisivo en Gobela. Para el Cacereño, será además una prueba de madurez en un escenario complicado y ante uno de los equipos fundadores de la máxima categoría del fútbol español.