Julio Cobos dando instrucciones en el partido frente al Pontevedra de la pasada jornada. CP Cacereño
Primera RFEF

El Cacereño busca la primera victoria ante uno de los fundadores

Los extremeños afrontan su segunda salida consecutiva ante un histórico como el Arenas de Getxo, que se estrenó con victoria en su debut

R. H.

Cáceres

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:02

El Cacereño afronta este sábado (18.00 horas) en tierras vizcaínas su segundo compromiso en la Primera RFEF frente al Arenas de ... Getxo, uno de los fundadores de la Primera División, tras sumar un valioso empate en su estreno liguero en Pontevedra (1-1). Los de Julio Cobos se medirán a un rival que llega reforzado tras imponerse en la primera jornada al Arenteiro (2-1), en un choque condicionado por la temprana expulsión de un jugador vizcaíno y que, aun así, acabó con victoria local.

