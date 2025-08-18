HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acción del duelo entre el Zamora y el Cacereño del domingo. CP Cacereño
Primera RFEF

El Cacereño acusa el repunte del nivel de exigencia

Después de ganar al Extremadura el sábado, al día siguiente faltó frescura ante el Zamora y el Recreativo de Huelva en el Trofeo Colombino

M. Gª Garrido

Badajoz

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:10

El Cacereño concentró el pasado fin de semana un pico de exigencia en su preparación para poner a prueba el rendimiento y la respuesta ... de una plantilla que hasta la fecha había exhibido un nivel de madurez alto en cuanto a asimilación de conceptos. El sábado, en el Francisco de la Hera, el conjunto verdiblanco desafiaba a un Extremadura muy reforzado y con hechuras para pelear por la zona alta de Segunda RFEF y un inicio fulgurante le permitió amasar una renta que a la postre le costó proteger para alzarse con el Trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad.

