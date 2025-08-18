El Cacereño acusa el repunte del nivel de exigencia

El Cacereño concentró el pasado fin de semana un pico de exigencia en su preparación para poner a prueba el rendimiento y la respuesta ... de una plantilla que hasta la fecha había exhibido un nivel de madurez alto en cuanto a asimilación de conceptos. El sábado, en el Francisco de la Hera, el conjunto verdiblanco desafiaba a un Extremadura muy reforzado y con hechuras para pelear por la zona alta de Segunda RFEF y un inicio fulgurante le permitió amasar una renta que a la postre le costó proteger para alzarse con el Trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad.

«Contra el Extremadura nos costó, sobre todo en la segunda parte», analizaba este domingo Julio Cobos, preparador del bloque extremeño, tras su participación en el Trofeo Colombino. Esa evocación no era baladí, porque aquel sobreesfuerzo frente a los azulgranas condicionó la puesta en escena en el compromiso que afrontaron en Huelva 24 horas después. «Nos ha pasado un poquito de factura el partido de ayer», precisaba el preparador de Valdehornillos, que percibió cansancio en sus pupilos en el triangular que dirimieron ante el equipo local, el Recreativo, recién descendido a Segunda RFEF, y el Zamora, uno de los aspirantes a la parte alta en la categoría de bronce. «Creo que tanto en el primer como en el segundo partido nos ha faltado algo de frescura». Un síntoma que fue mucho más evidente en el choque frente los andaluces, ya que tras el empate a cero contra los castellanoleoneses (que vencieron al Recre 2-3 y se llevaron el trofeo) cayeron por 2-0 ante a los albiazules.

Lejos de mostrarse preocupado, enfatizó en la información que extrae de su escuadra en un contexto de dificultad como el que han experimentado en los últimos compromisos. «Lógicamente a mí me gusta que nos pongan en aprietos, no puede ser todo de color de rosa». Insistió en esa vertiente por todo lo que le aporta de cara a implementar retoques en el trabajo previo al comienzo del campeonato, «de esto también se aprende y es bueno que te toquen un poquito la cara y que te pongan en tu sitio».

Un simulacro con la vista puesta en el desarrollo de la campaña de su estreno en Primera RFEF: «Durante la temporada va a tocar pelear muchísimo cada partido y hay que estar preparado para ello».

Por otra parte, el club mostró en su redes sociales el avance de las mejoras en el Príncipe Felipe, en el que se está procediendo a la instalación del drenaje y el riego para, a lo largo de esta semana, introducir el geotextil y la arena para la siembra del césped.