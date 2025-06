El Cacereño acelera hacia su objetivo de superar los 4.000 abonados

El Cacereño se ha empeñado en que el Príncipe Felipe se quede pequeño. El club verdiblanco ya ha superado hace días la cifra de ... abonados de la temporada pasada y se encamina también a rebasar todas sus expectativas.

La imagen del estadio a rebosar en el playoff de ascenso no será flor de esos días donde la pasión y la emoción se desborda. La Primera RFEF llega con las gradas llenas. La semana comienza con 3.350 abonados y el cartel de no hay asientos en Tribuna. Todo un hito para el Cacereño a estas alturas de verano. Aunque aquellos abonados de Tribuna que todavía no han pasado a renovar su carnet y no lo hagan antes del 5 de julio perderán su derecho y sus butacas quedarán liberadas para ponerse en venta al público.

De esos 3.350 abonados, 1.601 son nuevas altas. Casi la mitad. Un dato que confirma la ilusión que ha vuelto a despertar el Cacereño en la ciudad. El objetivo marcado por el club en la puesta en marcha de la campaña pasaba por alcanzar los 4.000 abonados. Una cifra que dado el ritmo que lleva la captación se va a superar con creces.

De esta manera, todo hace indicar que el Cacereño va a contar con una masa social importante y de las más numerosa de Primera RFEF.

En el plano deportivo, Julio Cobos sigue perfilando su nueva plantilla y ya dispone de trece jugadores para la nueva temporada en su esteno en la división de bronce. Continúan de la campaña pasada Diego Nieves, Íker San Vicente, Javi Barrio, Adri Crespo, Joserra, Iván Martínez y Deco. Siete renovaciones que contarán con nuevos compañeros en el vestuario tras los fichajes de Iván Fernández, Emi, Rementería y Javi Ajenjo, Sanchidrián y Diego Gómez.