En busca de un golpe de efecto en el Anxo Carro

El CP Cacereño afronta este sábado (16.15 horas) una nueva prueba de carácter en su estreno en la Primera RFEF. Los ... verdes visitan el estadio Anxo Carro con el objetivo de prolongar ante el Lugo la buena dinámica de las dos últimas jornadas y, sobre todo, de seguir sumando para mantenerse alejados de la zona peligrosa de la clasificación.

El equipo deJulio Cobos llega a esta cita en la decimocuarta posición con seis puntos, dos por encima del playout que marca precisamente el Lugo. Los albivermellos, recién descendidos de Segunda, han ofrecido una imagen discreta en las primeras cinco fechas, que se ha traducido en una pequeña crisis de resultados.

El Cacereño sabe que se va a encontrar a un equipo contra las cuerdas, pero ha demostrado en las últimas semanas que sabe competir en escenarios complicados. Primero derrotó en casa al Mérida (2-1) en un derbi de máxima exigencia y después fue capaz de arrancar un empate en Lasesarre frente al Barakaldo, uno de los rivales más sólidos de la categoría. Ese rendimiento ha reforzado la moral de un grupo que, según su Julio Cobos, está «muy concienciado y con ganas de lograr la primera victoria a domicilio».

El entrenador del Cacereño recordó en la previa que el equipo «ha estado muy cerca» de llevarse un triunfo fuera de casa, tanto en Pontevedra como en Barakaldo, y espera que esta vez llegue el premio. «Siempre digo lo mismo: cada vez que jugamos, salimos a ganar. Luego, el empate puede verse como positivo, pero nosotros vamos con la intención de llevarnos los tres puntos», subrayó.

El técnico extremeño mostró respeto por un Lugo que, pese a su mal arranque, dispone de una plantilla de nivel. «Es un equipo que genera muchas ocasiones, pero no está teniendo acierto. Creo que es un conjunto llamado a estar arriba, peleando por el playoff», explicó.

Los gallegos, dirigidos por Yago Iglesias, suman una sola victoria en cinco jornadas y arrastran problemas de definición. Sin embargo, en su estadio han sido competitivos y cuentan con jugadores con experiencia en categorías superiores. Cobos señaló además la posible ausencia de Lago Junior, atacante de referencia en el Lugo, aunque advirtió: «Si no está él, habrá otro que lo intentará hacer igual de bien».

El Cacereño viaja a Lugo con prácticamente toda la plantilla disponible. La única baja confirmada es la de Iván Fernández, que podría reincorporarse la próxima semana. El resto de jugadores están en condiciones

Al margen del encuentro de este sábado, en el club y en el entorno verdiblanco existe preocupación por el estado del césped del Príncipe Felipe. El terreno de juego está siendo replantado y no hay garantías de que llegue en condiciones para el duelo de la próxima semana contra el Tenerife. Cobos reconoció que le gustaría disputar ese partido en casa, con la presencia de la afición, pero evitó desviar el foco: «Ahora solo pienso en el Lugo. Lo demás lo veremos cuando toque».