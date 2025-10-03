HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Iván Fernández, por lesión, es la única baja que presenta el Cacereño para viajar a Lugo. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

En busca de un golpe de efecto en el Anxo Carro

El Cacereño tratará de mantener la línea de juego frente a un Lugo llamado a pelear por el ascenso, pero que no ha arrancado con buen pie la temporada

R. H.

Cáceres

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:26

Comenta

El CP Cacereño afronta este sábado (16.15 horas) una nueva prueba de carácter en su estreno en la Primera RFEF. Los ... verdes visitan el estadio Anxo Carro con el objetivo de prolongar ante el Lugo la buena dinámica de las dos últimas jornadas y, sobre todo, de seguir sumando para mantenerse alejados de la zona peligrosa de la clasificación.

