Borja García: «Vamos a por todas»

Borja García apenas llevas dos semanas en Badajoz, pero ya siente el peso de la camiseta blanquinegra. Aunque durante su puesta de largo no se ... puso la principal, ya que le tocaba lucir la tercera de los colores de Extremadura y que llevará el patrocinio de Hyundai Maven e Hijos. Un acuerdo entre la firma concesionaria de automóviles y el club pacense que fue anunciado justo después de la presentación del central de Laredo.

Borja García tenía ya ganas de enfundársela y poner la foto con el escudo del Badajoz en sus perfiles sociales para cerrar en ese sentido su etapa en el Cornellà. El defensa blanquinegro se muestra muy ilusionado con esta nueva experiencia en Badajoz. «Venimos con muchas ganas e ilusión. Es un proyecto nuevo y vamos a apretar todos desde el principio», apunta. De sus palabras se desprende que está deseando que ruede ya el balón y no pone límites a ningún objetivo para esta temporada. «El vestuario está con muchas ganas y vamos a por todas», sostiene.

Borja García conocía el estadio pacense de su anterior estancia en Almendralejo. «Hace tres años estuve con el Extremadura y he vivido partidos en el Nuevo Vivero con lo que supone el apoyo de su afición. Lo que se ha generado entre el club y la afición en los últimos años es importantísimo», señala. Sobre aquel derbi de la cordialidad recuerda que salió derrotado, pero se vio sorprendido por la fiesta de la grada entre ambos bandos de seguidores. «El último partido que jugué aquí lo perdí. Se veía un ambiente de fútbol muy bonito y especial. Las aficiones se llevaban muy bien algo que no es muy frecuente entre dos equipos de la misma comunidad, pero ahora los voy a tener a favor». En estas dos semanas Borja García ha tenido la oportunidad de conocer mejor el Nuevo Vivero y sentirse como en casa. «Ves estas instalaciones, el club, su afición y sientes el fútbol profesional y que la gente quiere seguir creciendo», añade. De ahí que no dudara cuando le le llegó la propuesta de recalar en el club pacense. «A cualquier jugador le gusta estar en el Badajoz», subraya. Y asegura que la masa social blanquinegra puede estar tranquila con el compromiso del equipo. «Para lo bueno y para lo malo sabes lo que te exige un club como este. A mí personalmente me gusta esa presión porque eso implica que tienes que estar al cien por cien cada fin de semana y cuando lleguen los éxitos los vamos a disfrutar más».

Como jugador del Extremadura coincidió con los actuales dirigentes del Badajoz que representan a Lanuspe como Luis Oliver o Joaquín Zulategui. «Siempre he mantenido una buena relación con ellos. Llevaba años sin trabajar con ellos, pero se dio el momento y no hubo ni un ápice de dudas de que quería venir aquí y volver a trabajar con ellos». También compartió vestuario con Mancuso en el Cornellà. «Cuando supe que venía le escribí y estuvimos hablando. Tenía muchas ganas de venir al Badajoz. Es un compañero ejemplar», cuenta.

En cuanto al diseño de la plantilla, el Badajoz dispone ya de 18 jugadores y para el central cántabro se está haciendo un equipo muy competitivo. «Nos estamos reforzando bien y con muchas ganas». Borja García comenta que ya van conociendo el libro de estilo de Isaac Jové y asimilando sus conceptos. «El míster tiene una idea clara de ser un equipo intenso, competitivo y vertical». Para el defensa blanquinegro lo importante es la unión del vestuario. «Hacer de este grupo una familia e ir a por los partidos a matarlos», indica. Cuestionado por el papel que va a tener en el Badajoz. «Creo que esa actitud competitiva y de liderazgo que hace falta y me pide el míster la voy a dar».

Borja García llega del otro grupo de Primera RFEF y avisa de la igualdad que existe. «Ya sabemos la categoría que es. Ningún presupuesto ni nombre te va a dar nada. Saldremos a pelearla hasta el final».

La tercera equipación lucirá el patrocinio de Hyundai

A continuación, Borja García posó con la tercera equipación que llevará el espónsor de Hyundai. Un acuerdo de patrocinio por una temporada, pero con perspectivas de futuro y extensible a otras marcas que distribuye la firma como Volvo, Mazda, Nissan o Ford. «Estamos muy ilusionados y la idea es seguir colaborando», expuso Miguel Venegas, gerente de Maven e Hijos. El acuerdo contempla, además, la cesión de vehículos a miembros del club, publicidad en vallas del estadio, visibilidad en zona mixta y según anunció Venegas el sorteo de un coche de la marca Hyundai si las condiciones de llegar a un número determinado de masa social se producen.

La idea del Badajoz es que cada equipación lleve su patrocinio diferente. La primera camiseta blanquinegra está reservada para que continúe Civitas Pacensis, cuya renovación del acuerdo se presentará en los próximos días. Mientras que la segunda de color granate aún no está cerrado y se espera anunciarlo la próxima semana. El club pacense mantiene negociaciones con Cafés Delta, aunque todavía quedan flecos y maneja otras alternativas con una distribuidora de bebidas.