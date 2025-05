Bienvenidos a la cuesta de enero

Tiene el Mérida por delante el mes más trascendental de la temporada. En enero debe reforzar acertadamente la plantilla, en enero necesita recuperar lesionados como ... sea y en enero va a medirse a cuatro rivales directos (o casi directos) en la lucha por la salvación. Es difícil calibrar cuál de estos tres asuntos es más importante teniendo en cuenta que los tres son más que vitales.

Por ejemplo: este miércoles visita al Alcoyano (seis puntos por encima en la clasificación) sin ningún refuerzo invernal (porque el único que ha llegado está lesionado) y con ocho bajas en la convocatoria (casi récord de la temporada). Bajo esta tesitura comienza la cruenta cuesta de enero el equipo de David Rocha. Y no, no se puede permitir el lujo de no sumar en El Collao. A pesar de que no estén Chuma, Elejalde, Ben Hamed, Llácer, Javi Martín, Álvaro Juan, Dani Vicente y Pepe Sainz.

Malas noticias: David Rocha apenas contará con opciones en el banquillo, no disfrutará de ninguno de los delanteros de referencia de la plantilla y no dispondrá de uno de los mejores futbolistas en lo que llevamos de temporada. 'Buenas' noticias: todos los lesionados, a excepción de ese mejor futbolista (Ben Hamed), podrían llegar al próximo partido ante el Recreativo Granada. «Total confianza en los que viajan. Tenemos recursos suficientes para sacar el partido adelante». Pero esto que dijo Rocha en la previa ya lo dijeron antes sus predecesores y los resultados no fueron buenos.

CD Alcoyano: Jaume Valens; Sergio López, Primi, Álvaro Vega, Farru; Albisua, Imanol, Armental; Cristian Agüero, José Lara y Mikel Pradera. - Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Ismael Gutiérrez, Beneit; Busi, Sandoval y Jorge Padilla. Árbitro: Pol Gòdia Solé, del comité catalán.

Estadio y hora: El Collao (19.00).

Elejalde, Chuma y Llácer no se han recuperado de sus lesiones musculares. Ben Hamed se rompió en el primer entrenamiento tras las vacaciones y puede estar entre dos y tres semanas ausentes. Javi Martín llegó lesionado de La Nucía y, sin readaptación por las fiestas, el cuerpo técnico ha preferido no arriesgarlo. Dani Vicente está con gripe. Pepe Sainz, el futbolista del filial con dinámica del primer equipo, sufre molestias en la rodilla y podría sufrir un esguince. Y Álvaro Juan sigue lesionado y hasta después del choque ante el filial del Granada no tiene cita médica para saber si le dan ya el alta o no. Así que, aparte de José Andrés, Dabo y Prevedini, viajan los juveniles José Borrella y Álex Iglesias.

«Sería un golpe moral importante ganar allí y ponernos a tres puntos de ellos, teniendo en cuenta que el próximo rival al que recibimos es el Recreativo Granada», visualiza el técnico emeritense. «Si ganamos estos dos próximos partidos, podríamos terminar la primera vuelta hasta fuera del descenso, con lo que ha sido la primera vuelta… Tenemos confianza en seguir en la línea en la que nos fuimos, porque si competimos estaremos cerca de llevarnos el partido».

Sólo un partido de los últimos cinco ha ganado el Alcoyano. Precisamente el último del año en San Fernando (0-3). Lo que le ha distanciado seis puntos del Mérida, que arranca el 2024 a cinco puntos de la salvación. «Tenemos que ganar estos dos partidos que tenemos ahora en casa porque terminar la primera vuelta por debajo de los 25 puntos supondría intranquilidad para el resto de campaña», dijo en la previa el técnico del Alcoyano, Vicente Parras, que solo ha ganado tres de los ocho partidos que se han disputado este curso en El Collao. Los alicantinos sólo contarán con la baja por sanción del mediocentro Juanan Casanova.