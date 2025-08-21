Benny Dibrani aprueba el examen del Mérida

R. P. Mérida Jueves, 21 de agosto 2025, 20:27 Comenta Compartir

Después de sus dos goles y sus actuaciones en los últimos cuatro amistosos de pretemporada, Fran Beltrán y la dirección deportiva del Mérida han decidido quedarse en propiedad al sub-23 Benjamin Dibrani (Resgensburg, Alemania, 2004), que hasta este jueves estaba a prueba en la plantilla emeritense. Este mediocampista ofensivo alemán, de origen kosovar, que puede actuar también por banda, debutó ante el Real Madrid C en Miajadas hace dos fines de semana, marcó en los empates a uno ante Recreativo de Huelva y Santa Amalia y jugó toda la segunda parte del último amistoso ante el filial del Betis. Y Tiago Lenho, con el beneplácito del cuerpo técnico, ha decidido darle una de las varias fichas sub-23 que aún le quedan por rellenar al club.

Por lo que se le ha visto en esta pretemporada, Benny Dibrani es un centrocampista al que le gusta tener relación con el juego, por lo que aparece por muchas zonas del campo: cae a la banda, pisa área, baja a la base de la jugada... Procede del filial del Bayer de Munich, cantera en la que se formó y con la que llegó a jugar incluso la Youth League. También tiene pasado y experiencia en el fútbol austriaco, en las filas del SW Bregenz, donde fue cedido hace dos años por el club bávaro. Recuperado totalmente de la rotura que le tuvo apartado de los terrenos de juego hace un par de años, ha conseguido lo mismo que Jack Beer el verano pasado: superar el periodo de prueba y quedarse.

Tras su confirmación, que suma el efectivo número 20 de la plantilla, al Mérida le siguen quedando dos fichas séniors que ocupar, con las necesidades urgentes de un delantero centro y un portero.

Última prueba del verano

Benny Dibrani, junto al resto de sus compañeros, se desplazará este viernes hasta Salamanca para disputar el último y más serio test de pretemporada del equipo de Fran Beltrán. Será ante un rival del grupo, el Unionistas de Oriol Riera, a partir de las 19.15 horas. El amistoso se ha adelantado 45 minutos y ha cambiado de escenario debido a que el césped del Reina Sofia no se encuentra en condiciones de albergar un partido y los jardineros del club charro lo están cuidando para que llegue en condiciones óptimas al debut liguero del sábado 30 de agosto.

Así que el XI Memorial UDS se disputará finalmente en Las Pistas, primer campo en los orígenes de Unionistas y que ya ha pisado el Mérida en pasados amistosos de pretemporada. Viajará finalmente Felipe Alfonso, que deberá disputar sus primeros minutos de pretemporada, pero no lo hará Luis Pareja, al que le está costando recuperarse del todo de la lesión que se produjo en el último mes de competición. Por su parte, el técnico salmantino no podrá contar con los lesionados Aarón Piñan y Steffan. La entrada costará cinco euros y la recaudación irá destinada a ayudar a la lucha contra los incendios en Castilla y León. El Unionistas, por cierto, jugará dos días después, el domingo 24, la final de la Copa Federación en su fase regional ante el Zamora en Benavente.