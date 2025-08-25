El Badajoz ultima su plantilla con la salida de David Grande

Cuando parecía que todas las novedades del Badajoz iban a girar en torno a los amistosos y al rendimiento de los distintos jugadores y al ... crecimiento del equipo en general, la entidad ha anunciado la baja de David Grande. Este movimiento viene unos días después de conocerse también que el club tampoco contaba con Dani Cordero.

La salida del delantero empezaba a ser un secreto a voces teniendo en cuenta la poca participación en los últimos partidos, quedándose fuera de la convocatoria en los tres más recientes. El partido de presentación contra el Extremadura del pasado sábado era un día clave para conocer el devenir de Grande, ya que, minutos antes del encuentro, todos los jugadores de la plantilla saldrían para presentarse ante la afición.

La sorpresa, o quizá no tanto, llegó cuando el delantero no apareció en este acto, y por consiguiente, en el partido. Esta baja es ciertamente significativa teniendo en cuenta dos aspectos: que se trata de un jugador sénior y por tanto el club vuelve a contar con una ficha, y que el próximo 7 de septiembre se inicia la competición liguera, con los blanquinegros recibiendo al Azuaga.

Marrero durante todas estas semanas ha dejado entrever que este escenario era más que probable y que no solamente había que centrarse en las posibles incorporaciones, sino detectar si las piezas con las que contaba el club eran óptimas para pelear por ese ansiado ascenso. El delantero abandona el club con un balance bastante por debajo de las expectativas que se marcaron en su llegada. Ha disputado doce partidos con el marcador de goles por estrenar.

¿Qué busca el club?

Una vez anunciado este movimiento, la directiva del club, junto con Marrero, tiene que hilar fino para gastar esta última bala y localizar cuál es la posición prioritaria que debe ser reforzada. No se descarta ninguna opción, pero el técnico valenciano en sus declaraciones siempre ha hecho énfasis en las necesidades en la línea defensiva.

El equipo pacense solamente cuenta con dos centrales puros, Lobato y Escudero, ambos zurdos. A esta dupla se puede sumar Jesús Sánchez, que, a pesar de no estar contando con minutos esta pretemporada a causa de un esguince, ya ejerció en esta posición durante la temporada pasada, algo que probablemente vuelva a suceder este curso. No hay que descartar que la búsqueda también se expanda a otras posiciones como la de lateral tras la baja de Cordero o incluso de delantero para cubrir la vacante de David Grande.

Los hombres para los goles han estado en boca de todos durante esta semana ya que, con cinco partidos disputados, ni Alegría ni Borja Domingo ni el sub-23 Pablo Rodríguez se habían estrenado. Esto ha cambiado este pasado fin de semana frente al Extremadura, ya que el ariete valenciano, en los primeros segundos de partido, se atrevió a probar el disparo desde el círculo central al ver al guardameta rival adelantado, acabando con esta sequía goleadora.

Los blanquinegros seguirán engrasando la máquina durante la última semana de pretemporada con un duelo el miércoles en Puebla de la Calzada y con un triangular el sábado en Villafranca de los Barros.