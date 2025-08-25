HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar la carretera del Casar
David Grande durante un partio en el Nuevo Vivero. CD Badajoz
Tercera RFEF

El Badajoz ultima su plantilla con la salida de David Grande

El club blanquinegro anuncia la marcha del delantero a menos de dos semanas del inicio de la competición

Daniel Soleto

Badajoz

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:33

Cuando parecía que todas las novedades del Badajoz iban a girar en torno a los amistosos y al rendimiento de los distintos jugadores y al ... crecimiento del equipo en general, la entidad ha anunciado la baja de David Grande. Este movimiento viene unos días después de conocerse también que el club tampoco contaba con Dani Cordero.

