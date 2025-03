El Badajoz toca fondo en el Nuevo Vivero

El Badajoz se hunde con todo el equipo. El Linense hace tambalear los cimientos del Nuevo Vivero con su primera victoria de la temporada ante ... un equipo pacense atemorizado, nervioso, inocente arriba y sin capacidad de reacción. La Balona le asestó dos golpes mortales a su línea de flotación que le deja muy tocado apenas se lleva cumplido el primer tramo de competición. A los dos equipos les iba la vida, pero un rival en descenso supo aprovechar sus buenos recursos para llevarse su primera gran alegría del curso y ahondar en la herida pacense.

El Linense llevó la iniciativa el primer cuarto de hora con un Badajoz siempre a la espera de encontrar su juego. El primer aviso lo dio La Balona con un potente disparo de Omar desde la frontal que Kike Royo despejó a córner por encima del larguero. Los de Rafa Escobar no se lo pensaban y rápidamente armaban una contra para sorprender a los pacenses, pero ninguna bien resueltas. Mancuso había tirado el ancla de allí no se movía nadie. El Badajoz poco a poco fue sacudiéndose de ese dominio, cambió el control del juego, imponiendo su ritmo y conectando arriba, especialmente por el perfil derecho con Zelu y los desdobles de José Mas. El primer disparo blanquinegro llegó de las botas del extremo jerezano pero se marchó muy alto. El equipo de Salmerón intentaba conectar con Ferrón sin mucho acierto y los centros laterales se perdían por las inmediaciones de Varo.

Adilson todavía no había aparecido, mientras que Javi Ros se multiplicaba por todo lo ancho del campo como una aspiradora recogiendo balones. En uno de esos robos por anticipación pudo avanzar por la derecha y meter la pelota al área, tras unos rechaces recibió Valcarce en la izquierda para colgar sobre el área pequeña donde Ferrón se estiró muy forzado para rematar en boca de gol muy alto. La grada se echaba las manos a la cabeza, pero los tambores de guerra seguían sonando para empujar a su equipo a ganar la batalla.

CD BADAJOZ Kike Royo; José Mas (Chendri, min. 67), Mariano Gómez, Carlos Cordero, Valcarce; Mancuso; Zelu, Javi Ros (Carlos Calderón, min. 57), Adilson; Alfaro (Muller, min. 77) y Francis Ferrón (David Soto, min. 57). 0 - 2 LINENSE Varo; Loren, Fran Morante (Joao Pedro, min. 83), Jesús Muñoz, Connor; Álex Guti (Nacho Heras, min. 65), Borja López (Masllorens, min. 83), Romero, Omar (Víctor Mena, min. 65); Fekir y Koroma. Goles: 0-1: Álex Guti, min. 49. 0-2: Fekir, min. 75.

Árbitro: García Riesgo (asturiano). Amonestó en el Badajoz a Ferrón (53) y en el Linense a Jesús Muñoz (13), Koroma (25), Álex Guti (45), Loren (84), (Masllorens (87), Varo (92) y Connor (93).

Incidencias: Unos 4.5000 espectadores en el Civitas Nuevo Vivero. Los jugadores del Badajoz saltaron al césped con unas camisetas en apoyo a la investigación para la lucha contra el cáncer de mama. El presidente del club Luis Díaz-Ambrona en el palco acompañado por el alcalde Ignacio Gragera y el concejal Juancho Pérez.

El Linense respondió de inmediato y Antonio Romero conectó con Loren por su derecha que trató de sorprender a Kike Royo, pero el meta blanquinegro desvió a córner. El Badajoz no se arrugó y siguió con el plan. Con paciencia, dejando circular la pelota y esperando su momento.

Mariano Gómez tiró de su gran zancada para plantarse en campo contrario con suficiencia, sacar su periscopio, localizar a Ferrón y lanzarle un pase desde 20 metros al área que el algecireño envió algo cruzado paseándose por la línea de gol.

El Badajoz quería más. Daba la impresión que salió a resolver rápido y de esa precipitación marcada por la ansiedad se aprovechó el Linense.

Omar habilitaba de forma sensacional a Álex Guti que pudo enfilar con toda tranquilidad hacia Kike Royo y en el mano a mano no falló para adelantar al Linense.

Al Badajoz le tocaba remar contracorriente, contra sus miedos, urgencias, nervios y fantasmas. Salmerón movió el banquillo con un doble cambio en busca de una reacción en su equipo. Quitó a Javi Ros y Ferrón y metía de refresco a Calderón y David Soto. El Nuevo Vivero pitó tímidamente para mostrar su descontento.

El mazazo fue brutal para un Badajoz que intentó conservar la compostura sin descoserse. A partir de ahí el partido cambió radicalmente. Sin ritmo por las continuas interrupciones y broncas. El Linense se había encontrado con un tesoro en el Nuevo Vivero. Tampoco ayudan los arbitrajes. Y es que parece que es muy difícil pitar un penalti en el Nuevo Vivero. La grada reclamó varios en el área visitante, sobre todo uno claro sobre Calderón que terminó por indignar al público.

En medio del desconcierto general, de nuevo el Linense sacó máxima rentabilidad a las facilidades defensivas. Connor le robaba la cartera a la zaga, cedía sobre Fekir que se fue como un tiro de todos en slalom, una cinta por aquín, un recorte por allí, en una acción personal espectacular y que definió a la perfección para perforar sin piedad la puerta de Kike Royo.

El Nuevo Vivero se encendía contra el palco. La grada pitaba al equipo por su mal juego y aparecieron los primeros cánticos contra la directiva. El técnico blanquinegro volvió a mirar al banquillo para tratar de enmendar el entuerto. Muller y Chendri ingresaban en el campo en busca de un milagro. A la desesperada. Pero el Badajoz, a pesar de su esforzado empuje, no intimidaba a su rival. No le salía nada. Sin munición y roto por atrás no podía con su impotencia. Sin alma. Sin rabia. Desquiciado. Se echa en falta esa fe y ese coraje para lanzarse a por lo imposible de otras temporadas. El Badajoz se apagaba como lo hacía la ilusión de una afición harta ya de tanto sufrimiento. Tras el pitido final, el público se giró contra el palco. El presidente Luis Díaz-Ambrona aguantó estoicamente el enfado de la grada, de pie y cruzado de brazos. Cuando ya todos se habían ido. Solo ante el peligro. Hasta quedar el campo vacío.

Semana dura la que le espera al equipo blanquinegro. Salmerón tiene mucho trabajo por delante para reanimar a un equipo moribundo.