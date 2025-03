El Badajoz, a sacar petróleo en territorio hostil

Reto y oportunidad. Fueron los dos términos más repetidos por David Tenorio, entrenador del Badajoz, en su comparecencia del viernes previa al duelo de este ... domingo ante el Racing de Ferrol (A Malata, 17.00 horas). Porque el cartel de favorito es absolutamente propiedad del conjunto gallego. «Los tres de arriba, Héber, Manu Justo y Carlos Vicente, acumulan muchísimos goles y asistencias y son jugadores de superior categoría, en 17 partidos han perdido uno y en casa no caen desde diciembre».

Con todas esas premisas grabadas a fuego y consciente de todos los peligros y las armas con las que cuenta el rival, el técnico granadino lo enfoca desde la perspectiva de un desafío mayúsculo que puede significar un paso de gigante para las aspiraciones de permanencia. «Le doy la vuelta al sentido y lo transformo. Los retos son muy bonitos y complicados, pero pese a esa dificultad no son imposibles y así lo afronto esta semana y lo transmito a la plantilla».

Los números son tozudos y evidencian el rendimiento de un equipo que por méritos propios es uno de los aspirantes al ascenso directo. «Dime lo que no puedo conseguir y me estarás estimulando, será un motivo más para conseguirlo», intercala en su discurso. La escuadra de Cristóbal Parralo es el segundo máximo realizador con 50 tantos y una de las defensas más eficaces con tan solo 24 goles encajados, sin olvidar que en toda la campaña solo ha hincado la rodilla dos veces en su feudo. «Será un partido de exigencia máxima, tendremos que alcanzar nuestro mejor nivel para puntuar allí. Incluso haciendo un partido magnífico puede que no lo logremos, pero lo importante es quedarnos con las mejores sensaciones, hagamos lo que hagamos, independientemente del resultado, que el proceso sea bueno».

La fortaleza de los ferrolanos en su estadio contrasta con guarismos pobres de los pacenses a domicilio, que solo han sumado tres triunfos a lo largo de todo el curso y que son el cuarto peor conjunto lejos del Nuevo Vivero. Sin embargo, la lectura de Tenorio se centra más en la intrahistoria de los encuentros que en el botín obtenido. «En todos estuvimos cerca de conquistar algo, salvo en Ceuta, que perdimos la cara al choque tras el gol de penalti y ahí decaímos. En el resto, tenemos la sensación de que pudimos sumar y fuimos competitivos hasta el ultimo segundo».

Pese a que la situación sigue siendo crítica, Tenorio trata de restar presión sin que se merme la ambición, sabedor de que el último compromiso aportó un oxígeno que permite afrontar este choque de altos vuelos con urgencias, pero con el salvavidas del siguiente en casa frente al Pontevedra. «El partido de la Cultural era para darnos vida, reforzar el sentimiento de que estábamos trabajando bien». Pese a que la atmósfera es algo distinta tras abandonar la zona peligrosa y recuperar las riendas de su destino dependiendo de sí mismo, el punto que les distancia de la quema tiene un peso relativo. «Lo importante es estar fuera del descenso dentro de dos semanas en Córdoba a partir de las diez de la noche», resalta el preparador andaluz.

Durante la rueda de prensa, hizo gala de la flexibilidad de su librillo táctico insistiendo en que no ha repetido una alineación en sus siete partidos. Dejó alguna píldora sobre lo que puede poner en liza este domingo, aunque pocos entrenadores dan pistas fiables sobre lo que preparan de cara al duelo. Vista la variabilidad que ha demostrado es difícil prever si apostará por una línea de cinco atrás, posibilidad en la que insistió en varias ocasiones. También se refirió al trabajo implementado respecto a las jugadas a balón parado, «estamos integrando nuevos recursos, intentando hacer que el equipo crezca en ese sentido, porque hay margen de mejora». Esa faceta la destacó como una de las claves para poder decantar el signo del partido, «ellos lo aprovechan muy bien, nosotros tenemos que defenderlo y buscar fórmulas para hacer daño».

Racing de Ferrol Gazzaniga, Brais, Tomás Bourdal, Jon García o Quique Fornos, Enol Coto, Jesús Bernal, Manzanara, Carlos Vicente, Luis Chacón, Héber y Manu Justo. - Badajoz Narváez, José Mas, Mariano, Juanmi, Carlos Cordero o Edu Sánchez, Mancuso,Janninck Buyla, Alfaro, Adilson, Soto y Gorka. Árbitro: Alberto Fuente Martín (comité cántabro).

Estadio y hora: A Malata, 17.00.

El preparador nazarí sabe que a sus pupilos les tocará sufrir en distintas fases del partido. Las opciones de victoria pasan por no dejarse someter durante muchos minutos, incomodar para que el volumen ofensivo sea exiguo, ser prácticos y rápidos en el repliegue y manejar variantes para poder sorprender a un rival de mucho potencial. Y, por supuesto, que no tengan su mejor día. «Ellos llegan al área con facilidad, conquistan espacios con soltura, necesitaremos solidaridad, equilibrar el equipo, colaboración en ayudas defensivas, ser un grupo sólido, unido e inquebrantable».

Su homólogo, Cristóbal Parralo, se refirió al Badajoz como un club «de entidad» y se mostró sorprendido por la situación clasificatoria atendiendo a la calidad que atesora en sus filas. «Con esa plantilla, seguramente no hubiéramos vaticinado que estaría luchando a estas alturas por mantener la categoría», expresó.

En el capítulo de bajas, Tenorio no podrá contar con Matías Pérez Acuña, que cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsado frente al Linares. Tampoco estará disponible Francis Ferrón, que cumple esta jornada el ciclo de cinco amonestaciones. Por lesión, se queda fuera Raúl Palma, que se perderá los tres partidos que restan. El Badajoz puso este sábado rumbo a Ferrol con una expedición compuesta por 18 futbolistas, sin ningún integrante de la cantera, a excepción de Edu Sánchez y Müller, totalmente integrados en la dinámica del primer equipo desde hace meses.

Los locales no podrán contar con David Castro en el eje de la zaga, que vio la quinta amarilla en el duelo de la pasada semana ante Unionistas. Por diversos problemas físicos se quedan fuera Joselu, Luca Ferrone y Fernando Pumar.