El Badajoz quiere acelerar en San Fernando

Dice el refranero popular, al que la música de Manolo García convertiría en un himno, que a San Fernando se va 'un ratito a ... pie y otro caminando', pero el Badajoz necesita acelerar para huir del peligro y soñar con un destino más placentero e ilusionante. El equipo blanquinegro quiere poner esa marcha de más que le haga el viaje por la Primera RFEF más confortable.

El cuadro pacense parece haber encontrado un ritmo más constante en su trayectoria, pero con pequeños pasos. Los de Salmerón persiguen esa racha de victorias seguidas para conseguir despegar del todo y este domingo son conscientes de la ocasión para dar esa zancada definitiva que le coloque en posiciones más ventajosas. «En esa primera parte nuestra teníamos victoria y derrota, victoria y derrota. Ahora hemos conseguido que esos partidos que perdíamos ahora empatamos. Hay que sumar esa victoria que nos permita estar más arriba», reconocía.

La visita al Bahía Sur se presenta como un duelo de vital trascendencia para las aspiraciones de ambos equipos. Especialmente para el San Fernando, ahogado en el pozo y que ve pasando oportunidades sin lograr agarrarse a la cuerda que le ayude a salir. Los blanquinegros tienen algo más de margen y ganar significaría poner tierra de por medio con un rival directo al que le metería diez puntos. «Si eres capaz de ganarle sumas tres más y te alejas mucho más de esa zona», señaló el técnico almeriense en su comparecencia previa del viernes. El Badajoz transita sobre esa delgada línea que separa la tranquilidad del sufrimiento y llega el momento de definir objetivos. «Nosotros queremos estar más cerca de arriba que de abajo y ese paso lo debemos dar para tener más confianza y se dé lo más rápido posible», apuntaba.

El Badajoz recupera sensaciones y efectivos. Vuelve a la convocatoria Alfaro, una vez cumplida su sanción, mientras que Borja García y Edu Sánchez siguen siendo bajas, aunque el canterano ya he empezado a entrenar con el grupo y podría estar ya disponible para la próxima jornada. El San Fernando, por su parte, pierde por lesión a su portero titular Perales y al central Rafa Páez, además del delantero Biabiany, que no se ha podido entrenar esta semana por un proceso febril. Tres piezas imprescindibles para Pablo Alfaro. De esta forma, debutará el meta Sebas Fassi bajo palos.

Será un partido de reencuentros. Francis Ferrón, Zelu y Raúl Palma vuelven a la Isla, mientras que en el otro bando intercambia colores Dani Aquino para medirse a su exequipo las últimas dos temporadas y media. El San Fernando se juega la vida después de perder la última jornada ante el Sanse, pero en las dos anteriores consiguió ganar en el Romano y empatar al Deportivo. «Tienen muy buenos jugadores y en casa son muy peligrosos, especialmente a balón parado. Tienen jugadores que pueden desequilibrar», avisaba Salmerón. Pablo Alfaro también valoraba la buena dinámica que ha conseguido enlazar el equipo blanquinegro. «Es un equipo que encaja pocos goles, rocoso, difícil y que atraviesa quizás su mejor momento de la temporada. Pero insisto que vamos a plantear el partido más válido posible para sacar los tres puntos».

SAN FERNANDO-BADAJOZ SAN FERNANDO CD Sebas Fassi; Farrando, Lanchi, Ayala, José Carlos; Molina, Alfonso Martín; Rubén del Campo, Bicho, Gabri Martínez; y Dani Aquino.

CD BADAJOZ Kike Royo; Juanmi García, Josete, Mariano Gómez; Calderón, Mancuso, Jannick Buyla, Cordero; Zelu, Adilson y Gorka Santamaría.

ÁRBITRO Pérez Hernández (madrileño).

ESTADIO Y HORA Iberoamericano Bahía Sur, 18.00.

Al técnico del Badajoz le preocupa el estado del césped y los condicionantes climatológicos en los que tan bien se manejan los isleños. «Hace dos semanas estuvimos allí y el terreno de juego nos pareció que no estaba en buenas condiciones. También depende del viento. Va a ser un partido duro, serio en el aspecto defensivo. Sabemos que ellos se la juegan mucho», subrayó.

El Badajoz quiere prolongar a siete su racha sin perder. «Es un estímulo. El equipo está con mucha confianza», comentó Salmerón.