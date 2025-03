El Badajoz ya tiene su principal armazón

Javi Pérez Badajoz Martes, 26 de julio 2022, 08:20 Comenta Compartir

Ya tiene para completar una convocatoria. El Badajoz llega a 18 jugadores con la última incorporación de Pérez Acuña. El argentino es, además, lateral derecho, la posición que aún quedaba huérfana de efectivos. De esta forma, Isaac Jové cuenta con su principal armazón para afrontar la nueva temporada.

El Badajoz poco a poco va componiendo el puzle. Le faltaba la ficha del lateral derecho y este lunes le llegó desde Buenos Aires con escala Bucarest. Matías Pérez Acuña se convierte así en la pieza número 18 del nuevo proyecto blanquinegro. Ahora faltaría reforzar más la defensa, especialmente para doblar en los laterales, y la parcela ofensiva. Al club pacense le queda libre una ficha sénior, que serían dos si en su plantilla cuenta con tres porteros, y cuatro sub 23.

Matías Pérez Acuña (Buenos Aires, 1994) llega al Nuevo Vivero procedente del Rapid Bucarest de la Primera rumana donde jugó la última mitad de la pasada campaña en su primera experiencia europea tras comenzar el curso en el Estudiantes. El nuevo fichaje blanquinegro cuenta con experiencia en la liga argentina en clubes históricos como Vélez Sarsfield, Quilmes, Tigre o Estudiantes y en la Copa Libertadores. También firmó por el Delfín Sporting de Ecuador en 2020, que le fichó exclusivamente para los octavos de la Libertadores frente al Palmeiras, pero no llegó a jugar al arrastrar una sanción de dos partidos de su etapa en Tigre. Así, el técnico catalán ya dispone de especialistas en los dos flancos para hacer un once con Luis Valcarce en la izquierda.

De momento, la plantilla del Badajoz la componen los portero Kike Royo (Sabadell) y Miguel Narváez (filial, sub 23); los defensas Carlos Cordero (Zamora), Borja García (Cornellà), Luis Valcarce (Alcorcón), Mariano Gómez (Algeciras) y Pérez Acuña (Rapid Bucarest); los medioscentro Carlos Calderón (SD Logroñés), Burlamaqui (Valencia Mestalla, sub 23), Mancuso (Cornellà) y Raúl Palma (UCAM Murcia); los extremos Adilson, Zelu, David Soto (Calahorra), Carlos Cordero (Zamora), Jesús Alfaro (UD Logroñés), Theo Chendri (Formentera) y los delantero Álvaro Sánchez (Móstoles) y Francis Ferón (San Fernando). En total, son 16 fichas séniors y dos sub 23, por lo que hasta las 23 licencias de tope que exige la RFEF faltarían una sénior y cuatro sub 23, que se podrían ampliar a 24 si los clubes deciden completar sus plantillas con tres porteros. El Badajoz ha incorporado al guardameta canterano Miguel Narváez para la primera plantilla como complemento de Kike Royo. Isaac Jové tiene a varios jugadores de proyección a prueba y a alguno ya les pudo ver en acción en el test de Jerez de la Frontera ante el Al-Arabi catarí.

ASÍ VA EL BADAJOZ 2022-23 Porteros Kike Royo (Sabadell) y Miguel Narváez (Badajoz B, sub 23).

Defensas Borja García (Cornellà), Carlos Cordero (Zamora), Luis Valcarce (Alcorcón), Mariano Gómez (Algeciras) y Pérez Acuña (Rapid Bucarest).

Centrocampistas Adilson, Zelu, Carlos Calderón (SD Logroñés), David Soto (Calahorra), Jesús Alfaro (UD Logroñés), Theo Chendri (Formentera), Burlamaqui (Valencia Mestalla, sub 23), Mancuso (Cornellà) y Raúl Palma (UCAM Murcia).

Delanteros Álvaro Sánchez (Móstoles) y Francis Ferrón (San Fernando).

Por ahora, el Badajoz tiene cerrados cuatro amistosos de pretemporada frente a Don Benito (6 de agosto), Olivenza (10 de agosto), Montijo (13 de agosto en Pueblonuevo) y Cacereño (17 agosto).