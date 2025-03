El Badajoz pierde a un peón y su medular se queda en jaque

Las lesiones estaban siendo benévolas con el técnico del Badajoz, David Tenorio, desde su llegada. Alguna molestia aislada, golpes, sobrecargas y pinchazos que condicionan el ... trabajo semanal, pero nada alarmante ni que trastocase sus planes, teniendo en cuenta la gran variabilidad que ha demostrado en sus planteamientos, no repitiendo alineación en ninguna de las siete jornadas en las que lleva al frente del vestuario blanquinegro.

Pero la pasada semana confirmó que la campaña ha finalizado para Raúl Palma, lo cual deja el eje del equipo extremeño bajo mínimos. «En el campo no nos va a poder ayudar más, lo tendrá que hacer desde fuera sumando al grupo», explicaba el entrenador andaluz en su comparecencia de este viernes sobre la situación del futbolista de Chiclana. Es cierto que no estaba siendo protagonista, ya que en el cómputo global de siete partidos no ha alcanzado ni 90 minutos disputados, pero su labor como refresco de Mancuso y Buyla era vital para no sobrecargar a dos jugadores con muchos kilómetros en sus piernas y cuyo desgaste en cada envite es superlativo. «Raúl es el único que no ha sido titular conmigo, pero había participado en casi todos los partidos desde el banquillo, así que imagina si es importante para darnos esa solución, pero tendremos que adaptarnos; pelearemos y sufriremos sin él, toca eso», se manifestaba al respecto.

Los problemas físicos parecen respetar a sus piezas claves porque, aunque no hay intocables, sí existen piedras angulares en sus esquemas. Pero el preparador granadino tendrá que lidiar con una medular sin alternativas, carente de jugadores específicos como relevo, precisamente en una de las zonas donde más problemas ha sufrido el Badajoz esta temporada. Especialmente en el apartado de la creación de juego, donde Javi Ros no terminó de asentarse y asumir galones, pero su salida dejó la sala de máquinas huérfana de talento y visión de juego. La ausencia de Thèo Chendri también redujo el ramillete de posibilidades.

Esa coyuntura ha lastrado al equipo a la hora de imprimir pausa, criterio y algo de control pero, sobre todo, para gozar de cintura táctica y heterogeneidad de recursos para sorprender al rival. El Badajoz se ha nutrido de su letalidad en campo abierto, explotando la verticalidad y la velocidad de sus hombres de arriba, pero ha carecido de ilación en la construcción y cuando se ha dado ha sido porque jugadores de última línea se han visto obligados a abandonar su zona de influencia para recibir y habilitar la acción.

Con esa premisa y ante la necesidad de aprovisionarse de esas cualidades, David Tenorio improvisó una opción centrando la posición de Jesús Alfaro, dándole la batuta y convirtiéndolo en maestro de ceremonias, aprovechando su inteligencia y capacidad de lectura del juego, además de sus virtudes asociativas. Ha ido alternando, pero la realidad es que la presencia por dentro y como apoyo en la parcela creativa del palmerino ha sido primordial y una constante en los últimos compromisos. Y aún lo será más a partir de ahora.

Raúl Palma no era ni un alfil ni una torre en el tablero de Tenorio, pero sí un peón con un rol que ahora tendrá que asumir otra pieza, que se verá obligada a encargarse de una función ajena a su demarcación. Es el caso de Borja García, al que ya le tocó ubicarse en el pivote defensivo en los instantes finales del duelo frente a la Cultural Leonesa el pasado domingo. «Estamos buscando soluciones ahí, trabajando con gente de la cantera, del juvenil de División de Honor».

Tendrá que tirar de imaginación para tratar de proveer de opciones de urgencia y ampliar el repertorio estratégico. Aunque el preparador andaluz reconoce que baraja varias posibilidades en ese sentido. «Quizás optemos por otro posicionamiento con uno solo en el eje y dos por delante; si nos metemos a jugar con línea de cinco, que el de delante sea de un perfil diferente, no descarto nada y estamos mirando distintas maneras de poder afrontar la situación».

La buena noticia es el regreso de Carlos Calderón, ausente por cuestiones físicas en la pasada jornada. «Durante la semana ha hecho entrenamiento con normalidad y es alineable. Está recuperado, tiene unas molestias que va a arrastrar en lo que queda, pero puede jugar con ellas».