El Badajoz, a crecerse en otra cita de postín frente al Deportivo

El pasado 6 de diciembre, el Badajoz noqueaba al Deportivo de la Coruña, su rival de este sábado (17.00 horas) con el tanto postrero ... de Ferrón que desataba el delirio en el Cívitas Nuevo Vivero. Algo más de un mes después, los blanquinegros repetían gesta ante otro de los gallitos y un firme aspirante al ascenso directo a Segunda, el Alcorcón, al que secaba con un incontestable 2-0. En la secuencia de diez partidos en la que se han intercalado esos dos triunfos, los pacenses solo han ampliado su registro de víctimas ante el Pontevendra.

En varias ocasiones, el técnico, José María Salmerón, ha recalcado que le motiva enfrentarse a grandes rivales en escenarios de fútbol donde se palpa la intensidad. Y la hoja de ruta reciente demuestra que la plantilla comulga con esos preceptos, porque el Badajoz se ha mostrado más efectivo y poderoso ante rivales de postín que frente a los de su liga, con quienes se atenaza y reduce sus prestaciones. «A mí me encanta jugar en un campo como Riazor con 20.000 personas, para los futbolistas debe ser una motivación más».

Echando la vista un poco más atrás, en el duelo ante el Córdoba (26 de noviembre), la primera parte siguió esos derroteros aunque tras el descanso los errores diluyeron la efervescencia pacense y el marcador quedó volteado (2-4).

Deportivo-Badajoz Deportivo: Mackay, Antoñito, Adrián Lapeña, Pablo Martínez, Lebedenko o Raúl, Rubén Díez, Roberto Olabe, Isi Gómez, Solano, Quiles y Lucas Pérez.

Badajoz: Kike Royo, Mariano, Josete, Juanmi, Calderón, Mancuso, Buyla, Cordero, Alfaro, David Soto o Adilson y Gorka Santamaría.

Árbitro: Miguel González Díaz (comité asturiano).

Estadio y hora: Riazor, 17.00.

Sea como fuere, es esa condición de regicida a la que se encomienda un equipo extremeño en problemas, con el Unionistas (empatado a 27 puntos con el San Fernando) marcando la última posición de descenso y al que solo aventaja en dos unidades.

La victoria se resiste desde hace un mes, pero el preparador almeriense parece hastiado de las cábalas sobre una regularidad muy subjetiva. «Esto es según lo quieras mirar, porque llevamos ocho partidos en los que solo hemos perdido uno y con un penalti dudoso y una expulsión. Estamos compitiendo bien en casa aunque nos cuesta ganar. Intentamos mejorar pero la igualdad es muy grande». Una lectura en la que coincide su homólogo en el banquillo, un Óscar Cano que vuelve a enfrentarse a su exequipo (también será día de reencuentros para Isi Gómez y Gorka Santamaría). «Les está costando ganar, pero también a los rivales les está costando mucho hacerle ocasiones», explicaba. Desgranando las particularidades del cuadro blanquinegro, Cano resalta un bloque táctico difícil de percutir. «Alterna cuatro atrás con cinco, cuando se ponen con cinco es difícil generarle peligro. Se juntan bien, tienen gran trabajo detrás y cuando recuperan la pelota tienen grandes recursos».

Un guion claro

Ambos técnicos contemplan un guion muy claro que puede imponerse en el coliseo blanquiazul. Salmerón asume que el «Depor es un equipo muy dominador técnicamente, la mayoría de sus jugadores tienen mucha calidad y habrá muchos momentos en los que toque defender, pero tenemos que defender con balón para que no nos ataquen tantas veces». El técnico granadino, por su parte, coincide en ese planteamiento y «se presupone que vamos a llevar el peso del partido, pero hay que tener cuidado de no perder el balón y no desesperarnos, porque son muy aplicados en defensa».

El conjunto gallego es el segundo mejor local del grupo I de Primera RFEF, dejando de sumar en su feudo nueve puntos de los 27 disputados y solo habiendo hincado la rodilla en una ocasión, 0-1 ante el San Fernando en la jornada 6.

En el capítulo de bajas, Edu Sánchez y Borja García se quedan fuera de la lista del Badajoz una jornada más, aunque el preparador de la escuadra extremeña recupera a Juanmi y a Cordero en la parcela defensiva. La gran incógnita será la presencia o no de Adilson en el once inicial, toda vez que Salmerón confirmó su inclusión en la expedición. «Contamos con Adilson, sí, ha tenido una molestia, pero ahora mismo ha mejorado y viajará con nosotros», argumentaba este jueves. Óscar Cano se refirió al extremo portugués, un futbolista diferencial «de otra categoría. Muy rápido, muy variado en el regate, buen uno contra uno… siempre se le ha achacado falta de gol, pero este año lo está encontrando». Falta por ver si el luso estará centrado, si quedará zanjado el culebrón de la cláusula de renovación de los 25 partidos y si parte como titular.

En los coruñeses, se cae Diego Villares por sanción y tampoco estarán disponibles Jaime, Kuki Salazar y Max Svensson, lesionados. Han sufrido diversas molestias durante la semana Antoñito y Mario Soriano, pero no tendrán problemas para apuntarse al envite, al igual que Raúl Carnero, que regresa tras un mes y medio de inactividad.