El Badajoz se abona a la resiliencia

La resiliencia es uno de los conceptos más extendidos y acuñados en distintas corrientes de la Psicología del siglo XXI, convirtiéndose en una herramienta cognitiva ... para orientar la respuesta hacia su cauce más pragmático y minimizar los daños de un agente perturbador.

Se identifica con la capacidad de adaptación a un contexto hostil y de eso posee un doctorado el Badajoz en las últimas fechas. No hace falta remontarse mucho en la hemeroteca de un año para el olvido, basta usar como paradigma lo acontecido hace unos días en Linarejos. Minuto 5, Josete se lanza a por un balón dividido, entra con fuerza pero sin violencia sobre Álex Sancris para recuperar el esférico, lo arrolla y el trencilla expulsa con roja directa al central ilicitano. El plan inicial del partido salta por los aires y el escenario se resetea. «A uno le gustaría que la ola fuese a nuestro favor y ayudase, pero nos está tocando remar contra muchas circunstancias», exponía el entrenador blanquinegro, David Tenorio, en su comparecencia de prensa de este viernes.

Y lejos de lamentarse y lamer sus heridas compungido, el equipo pacense tradujo esa indignación en energía de cambio para revertir una dinámica desfavorable. No se atrincheraron parapetados en el argumento de la inferioridad numérica como estrategia para proteger un punto que a esas alturas tan embrionarias del partido no era ni un boceto de botín para los visitantes. Quedaba mucho como para esperar atrás y achicar agua. Apostaron por mantener su planteamiento atrevido y dinámico y acogotaron a un Linares desconcertado por el vigor de un adversario al que esperaban herido, pusilánime y conservador después de lo acontecido.

Encajaron otro golpe más con el tanto de Fermín, pero no se rindieron y Borja García fue capaz de nivelar una contienda que parecía abocada al triunfo local. Pero otra vez un error impidió sumar y, como viene siendo una constante, el peaje fue muy caro, pese a que en pocas fases sufren asedios de sus rivales. «Los porteros no han podido intervenir en muchas acciones, porque las que han ido a gol han entrado y no ha habido más, te causa sensación de lo cerca que estamos y cómo nos penaliza todo».

Con sosiego y lejos de las revoluciones del envite, se ha impuesto una doble lectura que ha flotado en el ambiente del vestuario esta semana. «Tenemos que encontrar el punto de equilibrio de sentirnos heridos por esa situación y darle el enfoque positivo de que fuimos capaces en Linares».

Ahí reside la evolución de los extremeños, acostumbrados a reveses de diversa índole este curso y concienciados de que en la dinámica en la que se hallan inmersos seguirán siendo frecuentes. «Tenemos que ser capaces de adaptarnos y el otro día dimos un paso importante en ese sentido, debemos dejarnos fluir por eso, sentirnos poderosos, fuertes, ser capaces de competir», reflexionaba el preparador granadino en la víspera del duelo de este domingo ante la Cultural en el Nuevo Vivero (12.00 horas).

Agachar la cabeza y bajar los brazos no es una opción en esta tesitura y Tenorio ahonda la idea de que el fracaso forma parte de cualquier esfera vital y es un inseparable compañero de viaje. «Aquí estamos para no ser débiles de mente y para un deportista profesional hay un concepto clave, tolerar la frustración».

El 'músculo' anímico y psicológico también precisa ejercicio y ampliar sus umbrales para adquirir laxitud de cara a situaciones más exigentes, «trabajamos en el día a día forzar situaciones límite y estresantes, los ponemos en esos contextos para prepararlos hacia esa reacción». Aunque en ese sentido resalta que ve al grupo con recursos y plenamente facultados para afrontar los contratiempos que seguirán surgiendo. «Tengo mucha creencia en ellos, me genera confianza de que, se pongan como se pongan las cosas, son capaces de reaccionar y ese es el mayor punto de crecimiento que ha tenido el equipo y me hace sentir orgulloso».

Entrenamiento abierto

Este sábado, a partir de las 11.00 horas, los aficionados podrán acudir al entrenamiento previo al choque ante la Cultural, accediendo por la puerta 1 de tribuna. Una iniciativa que Tenorio reconoció que ha partido del propio club y quiso aprovechar para enaltecer la labor de sus trabajadores, «ojalá nos salvemos por ellos, se lo merecen; gente de la casa que da todo por sus colores, solo puedo estarles agradecido por todas las iniciativas». Puso en solfa además todo lo que rodea a la entidad y lo que supone estar al frente del proyecto, «sobre mis hombros recae una enorme y preciosa responsabilidad e intento afrontarla de la mejor manera dando mi cien».

Respecto a los seguidores blanquinegros, tuvo palabras de reconocimiento por el apoyo que están mostrando. «Como dicen en la grada de animación: 'no importa lo que pase, contigo yo estaré'. En los buenos momentos y toca ahora en los malos, la gente es consciente y va a apoyar y sufrir con nosotros, porque esto es de todos. Saben que esta gente se va a dejar la vida, confían porque les han dado suficientes certezas».