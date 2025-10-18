Álvaro García arregla la tarde del Mérida

R. P. Mérida Sábado, 18 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Y el tipo se fue tan campante del césped primero y del estadio después con su balón bajo el brazo, suponemos que consciente de la tarde que le había arreglado a su equipo. Le puso el partido cuesta abajo nada más empezar y se lo solucionó por completo cuando se le complicó a media hora del final. Hablamos de Álvaro García Arana, que colecciona ya seis goles en ocho partidos en su año de debut en Primera Federación.

Los tres de este sábado al Arenteiro pulsaron todos los registros que ha de manejar un delantero centro. El primero se lo peleó en área chica a la salida de un córner y luego fue el más listo y rápido de todos para empujarla entre la melé; el segundo fue de un impecable giro y remate de cabeza con el defensor gallego aupado a su chepa; y el tercero de pillo al esperar el error del rival y marcar a la media vuelta en el mano a mano con el portero.

Sin Álvaro García, la tarde hubiera adquirido otros derroteros para el Mérida, que no completó tan buen partido como hace quince días ante el Arenas, pero que tampoco sufrió en demasía el aliento del Arenteiro. Lo peor del equipo de Fran Beltrán es que se le nota a la legua que mental y anímicamente está por debajo de lo que debería. A la mínima que se le tuercen algunas fases del partido, duda, tiembla y le entra el miedo a fallar. Y si voy y no robo, y si me muevo allí y me descoloco, y si regateo y no era eso, y si despejo y lo hago para atrás… y así, el propio Mérida, que empezó mejor, fue envalentonando al Arenteiro, a pesar de ir ganando 1-0 desde los 46 segundos de partido.

En la primera jugada del choque, córner. Y del córner, Álvaro García molesta, pelea hasta con la nariz y aprovecha el balón suelto para empezar el duelo con una vida extra. Y el 1-0 le soltó, porque en el 7' tuvo Doncel un tiro desde la frontal para haber hecho el segundo si no hubiera sido por la manopla de Diego García. Pero a la primera indecisión, entre Javi Domínguez y Csenterics que provocó un casi gol de Ochoa en el 9', el equipo empezó a menguar. Y eso el cuadro gallego lo olió y empezó a atreverse cada vez más. Sin llegadas y ocasiones claras, pero empujando tanto al Mérida que provocó el murmullo de la grada, que se lo hizo saber nada más terminar la primera mitad.

Mérida: Csenterics; Gaizka Martínez (Jacobo Martí, 80'), Javi Martínez, Lancho (Luis Pareja, 80'), Vergés; Beneit, Martín Solar (Dibrani, 84'); Doncel (Artola, 84'), Chiqui (Víctor Corral, 67'), Areso; y Álvaro García. 3 - 1 Arenteiro: Diego García; Jordan (Alpha, 62'), Gorka Pérez, Luca Lohr, Diego Moreno (Julen Jon, 78'); Bastida, Brais Val, Dani González, De Camargo (Fer Iglesias, 84'), Richart (Lluís Llácer, 78'); y Ochoa (Adilson, 84'). Goles: 1-0, min. 1: Álvaro García. 2-0, min. 52: Álvaro García. 2-1, min. 61: Diego Moreno. 3-1, min. 65: Álvaro García.

Árbitro: Néstor Holgueras Castellano, del comité castellanoleonés. Expulsó por doble amonestación al gallego Dani González (76') y mostró amarilla al visitante Alpha y a los locales Lancho y Javi Domínguez.

Incidencias: 2.888 espectadores en el Estadio Romano José Fouto. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte del abonado emeritense Antonio Perdigón.

Tras el descanso, los de Fran Beltrán empezaron con otro brío, aunque a punto estuvieron de dispararse otro tiro en el pie en una mala salida de balón entre Martín Solar y Gaizka que acabó solucionando Javi Domínguez interceptando un tiro que iba entre palos. Pero al minuto siguiente, tras una buena contra y una jugada larga e hilvanada, llegó el centro de Chiqui y el remate impecable de Álvaro García para apaciguar del todo el partido, con gran parte de la segunda mitad aún por delante.

No obstante, faltaba la emoción de todas las jornadas: en una jugada sin peligro, los emeritenses volvieron a cerrar mal en el segundo palo y Diego Moreno acortaba distancias a falta de media hora para el final. Aunque no hubo tiempo para poner a prueba los nervios del equipo y la grada, porque casi a la jugada siguiente, en un movimiento trabajado durante la semana, Álvaro García tapó en la presión al guardameta rival, Bastida se equivocó al retrasar sin mirar y el regalo lo aprovechó el delantero cántabro del Mérida para aplacar de nuevo el partido.

Tras eso, el Mérida estuvo más cerca de ampliar ventaja que el Arenteiro de recortarla. Y entre los parones, la expulsión de Dani González por doble amarilla en el 74', la pausa de hidratación y los cambios, el partido se fue consumiendo felizmente para los intereses del Mérida, que vuelve a coger aire antes de repetir en casa el viernes que viene ante la Ponferradina.