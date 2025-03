Alejandro Pérez: «La planificación del Mérida en verano no fue la correcta»

R. P. Jueves, 15 de febrero 2024, 22:20 Comenta Compartir

El Mérida está a cinco puntos de la salvación a mitad de febrero por su mala planificación deportiva del pasado verano. Esa es la principal ... causa que esgrime la parte ejecutiva del club: «La planificación no fue la correcta», se reprochó este jueves el director general emeritense. «Se tomaron ciertos cambios que no fueron los acertados. No quiero entrar en nombres. Pero por eso se ha realizado este esfuerzo económico en el mercado invernal».

En palabras de Alejandro Pérez, la entidad explicó este jueves desde su punto de vista la situación deportiva del equipo, el estado económico de la SAD, las intenciones presentes y futuras de su único accionista, Mark Heffernan, y otras cuestiones menores en un «ejercicio de transparencia» que desea repetir, al menos, dos veces al año. «La intención es dar mucha información, por eso no pueden ser tan asiduas». Aunque el equipo descienda a Segunda Federación este curso, el proyecto seguirá hacia adelante. «El compromiso del dueño es total, tanto deportiva como administrativamente». Y tras esta confirmación, volvió a explicar el modelo de trabajo que tantas dudas levanta en la afición del Romano. «Somos conscientes de que el modelo difiere del de otros clubes y puede que choque en la cultura del fútbol y de este país, pero nos sentimos orgullosos de ser diferenciales. No es ni intrusivo ni intervencionista, es compartido, de comunicación total e interacción de todas las áreas del club. Todas las decisiones se tienen que compartir entre todos los estamentos del club sin miedo alguno y para aportar todos su grano de arena». «El hecho de que todo el club esté conectado con la propiedad es más sano que si no lo estuviera. Si estuviese desconectado y solo viera los resultados, desde la propiedad se podrían tomar decisiones muy drásticas basándose solo en eso». Porque no están contentos en las oficinas del Romano con que se diga que Heffernan es un dueño intervencionista. «No existe la 'metodología Heffernan'. No hay nada extraordinario en lo que hacemos en el día a día. Nos centramos en la preparación física, las jugadas a balón parado, buenas tácticas y fichar en base al big data, que es lo que se hace en los clubes de élite europeos. Y si no se sigue esta línea, lo normal es interceder y retomar el camino del proyecto». Precisamente, sobre la preparación física, el club reconoce que esta temporada se ha implementado por primera vez la idea inicial de Heffernan desde que aterrizó en el Romano, pero que la dureza de los entrenamientos no está influyendo en las numerosas lesiones que han asolado a la plantilla ni en el cansancio con el que llega el equipo al final de los partidos. «Nosotros estamos contentos con los resultados. Las variables que se están registrando en el rendimiento físico durante los partidos está siendo buena». Los jugadores, en cambio, sí se sorprenden del rigor de algunas sesiones y de su estado físico cuando se llega a un determinado momento de los partidos. «Cuanto mejor estemos físicamente, evitaremos más lesiones. La mayoría de las de este año no tienen nada que ver con la preparación. O al menos eso creemos». El club está saneado En la parcela económica, el club asegura estar saneado y creciendo cada mes. «Hemos aumentado los ingresos el doble, principalmente gracias al área de negocios, a los patrocinios, al número de abonados (3.200 cifra final) y a las subvenciones». Pero también se reconoce haber perdido el doble debido al salto de categoría. El año del ascenso, el club ingresó 593.000 euros y se gastó poco más de un millón; la temporada pasada, en cambio, ingresó algo más de un millón pero se gastó 1.721.000 euros. «Esta es la realidad de la categoría en la que estamos». Estos dos ejercicios económicos están ya en el Registro Mercantil de Badajoz para la consulta de cualquier interesado. El presupuesto de este curso se encuentra en torno a los 1.300.000 o 1.400.000 euros y se prevé unos ingresos de 1.296.000 euros, un 23% más que el último año. «Se ha logrado mejorar la inversión prevista del año en un 15%. Y luego en el mercado de invierno nos hemos gastado en torno a los 60.000 o 70.000 euros, tanto en las bajas como en las altas». También especificó Alejandro Pérez que el capital social del club es de 90.000 euros repartidos en 3.000 acciones, todas en propiedad de Mark Heffernan. En el mercado de invierno, el único objetivo del club que no ha fructificado ha sido la llegada de un lateral. Con David Rocha en el banquillo, el área deportiva lo asumirán hasta final de temporada Bernardo Plaza, Mark Heffernan y Alejandro Pérez. En los próximos meses se irá planificando la estructura de la próxima temporada y se incorporará un psicólogo deportivo al cuerpo técnico. Lo próximo a mejorar en las instalaciones del estadio son la megafonía, la iluminación y la adecuación del fondo sur (dependiendo del número de abonados del curso que viene). Y… «decirle a la afición que no nos vamos a rendir: estamos convencidos de que vamos a sacar la situación hacia adelante. Es el sentir de la plantilla y de todo el club. Y para ello necesitamos que la afición se convierta en el factor diferencial en lo que queda de Liga en nuestro estadio». Empezando este sábado con la visita del líder.

