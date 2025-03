Aitor Pascual: «Es algo increíble poder meternos en playoff»

Aitor Pascual vuelve a su sitio. El lateral ferrolano retorna a su posición natural después de pasar casi toda la primera vuelta en la izquierda. ... La lesión de Dani Fernández le habilita en el carril derecho en una parte decisiva del campeonato. «Estoy contento de poder aportar desde mi perfil dominante al equipo», señala. Fue titular en las primeras catorce jornadas y a partir de ahí su presencia ha sido testimonial con apenas diez minutos repartidos entre las jornadas 22, 23 y 26 (Ferrol, Racing y Tudelano). Hasta el último encuentro con el Unionistas que recuperó su puesto entre los once y en el carril diestro.

A pesar de ser uno de los fijos, la primera parte de la temporada fue complicada para Aitor Pascual. Se tuvo que amoldar a una demarcación que no era la suya y a pie cambiado, pero cumplió el expediente. «Hay bastante diferencia, aunque parezca que no porque los perfiles son totalmente distintos tanto para atacar como para defender. Pero es cuestión de adaptarse y creo que me conseguí adaptar bien a la parte izquierda, ya que en años anteriores ya había jugado y sé que puedo competir ahí», cuenta.

Pudo haber vuelto antes, pero una sanción de dos partidos le dejó en la grada y al técnico Isaac Jové tener que improvisar un lateral derecho. Ya asentado otra vez en el equipo blanquinegro, Aitor Pascual pone todos los sentidos en la visita del Bilbao Athletic. «Con muchas ganas de sumar puntos otra vez esta semana y aportar al equipo», expone.

El vestuario es consciente de la oportunidad que se le presenta con la fase de ascenso a un punto y sus principales rivales, Celta B y UD Logroñés, con enfrentamientos comprometidos esta jornada en sus visitas al Racing y Deportivo. «Tenemos mucha ilusión por poder meternos en playoff. Si las cosas se dan bien y hacemos nuestro trabajo podemos acabar la jornada dentro de playoff», sostiene Aitor Pascual. Un objetivo que ahora que se ha puesto a tiro no lo van a dejar escapar. «No creíamos que podíamos llegar a final de temporada con esa opción y queremos disputarlo», subraya.

En un año lleno de sobresaltos, el Badajoz tiene a su alcance un premio impensable para un club salpicado de problemas y en continuo estado de turbulencias. «En esta temporada tan atípica y tan difícil para nosotros es algo increíble que podamos tener la opción de meternos en playoff a estas alturas de temporada. Solo quedan cinco partidos y creo que es una gesta que podamos meternos», reconoce. Aún en los peores momentos y de mayor convulsión institucional la plantilla blanquinegra nunca arrojó la toalla. «No llegamos a descartarlo porque sabemos que la temporada es muy larga, quedan muchos partidos y pueden pasar muchas cosas», expone Aitor Pascual.

El equipo pacense cierra la liga frente a Celta B, UD Logroñés y Rayo Majadahonda, por lo que depende de sí mismo para acabar entre los cinco primeros. «Tenemos esa posibilidad de depender de nosotros mismos, pero es muy difícil porque nos quedan rivales muy complicados, los cinco son buenos equipos y se están jugando todo», admite el jugador ferrolano. Pero avisa. «Si nos metemos vamos a ser el rival más difícil».

Jugar el playoff supone una doble motivación para Aitor Pascual al disputarse las eliminatorias en su tierra. La Coruña, Ferrol, Vigo y Santiago de Compostela son las sedes designadas para el ascenso a Segunda los dos primeros fines de semana de junio. «Estaría bonito porque así podría venir mi familia y mis amigos a verme. Es bonito siempre poder jugar delante de tu gente», apunta.

En cuanto a la situación del club, la plantilla solo ha cobrado el mes de marzo desde la llegada de los nuevos gestores y el jugador gallego reitera, en la misma línea en la que llevan manifestándose sus compañeros, que todo sigue en el mismo punto muerto. «Se dicen tantas cosas que uno ya no sabe. En ese sentido estamos con mucha incertidumbre, nos deben cinco mensualidades y seguimos en esas». El grupo de Oliver anunciaba la semana pasada que antes del partido ante el Bilbao Athletic se efectuaría el ingreso de la nómina de abril, pero Aitor Pascual precisa que todavía no se ha producido. «Nos han dicho una cosa y luego no ha pasado. Ya no podemos confiar en que vaya a pasar algo. Cuando llegue el dinero a mi cuenta ya me lo creeré».