La afición y once más, a por la salvación del Badajoz

El Badajoz dirige sus huestes a Córdoba, donde se gestó el germen de la fundación de la ciudad, y, en este caso, será un enclave ... decisivo para el futuro de uno de los patrimonios más señeros de la capital pacense. Hace once siglos, Ibn Marwan al-Yilliqi lideró varias revueltas contra el poder y fue encarcelado en la ciudad del califato. Tras ser liberado, se vio obligado a huir tras sufrir el escarnio público de figuras como el hayib Hassin que desprestigiaron su imagen. No se marchó solo. Su carisma y personalidad le permitieron proveerse de un séquito de fieles seguidores con el que plantó cara al mismísimo emir Muhammad I y, tras capitular, logró la concesión del Cerro de la Muela, donde su ubicaría Batalyaws.

Hoy, el CD Badajoz encarna el espíritu de Ibn Marwan, vilipendiado por los avatares de una competición por la que ha transitado acuciado por un sinfín de vicisitudes, tomó las riendas de su destino. Custodiado por un populoso y leal ejército, trata de defender su trono en palacio de bronce del balompié nacional. Centenares de blanquinegros (se estima que la cifra podría rondar los 2.000) acuden a la contienda definitiva por la salvación, llenando 15 autobuses cuyas plazas se agotaron en horas tras ser habilitadas.

Badajoz entera se preparara para librar la batalla más importante de los últimos lustros. Algunos quebrarán sus gargantas para arengar a los suyos en El Arcángel. La hora prevista de salida de tres de los buses (13, 14 y 15) este sábado es a las 9.00 horas, mientras que el resto (del 1 al 12) parten del aparcamiento de los aledaños del Nuevo Vivero a las 11.00. Otra facción alentará desde sus casas y un nutrido grupo se congregará en la pista cubierta del viejo Vivero para seguir el desenlace en una pantalla gigante que pondrá el Ayuntamiento. «Lo van a vivir empujando, dando ese soplo de aire. Esto es de todos. Es una ciudad entera jugando mañana», resaltaba el entrenador del Badajoz, David Tenorio, horas antes de que la expedición pusiera rumbo (sobre las cuatro de la tarde) a la localidad andaluza.

«La gente ha entendido que el momento es histórico para el club, de emergencia, clave para lo que suceda en el futuro de la entidad», añadía sobre la masiva presencia de espectadores en los últimos partidos, incluidos desplazamientos como el de Talavera o Linares; «es un extra y hay que aprovecharlo».

Un comportamiento que congratula al técnico granadino, pero que ha dejado de asombrarle al convertirse casi en una constante. «Me sorprendió el día de Unionistas, en el primer desplazamiento, pero ya no, es que la gente de aquí es del Badajoz, tiene un sentido de pertenencia de lo que es de casa maravillosa».

Córdoba: Picón, José Ruiz, Alberto, J. Moreno, Calderón, Caballero, Diarra, Simo, De las Cuevas, Kike Márquez y Willy. - Badajoz: Narváez, José Mas, Marianao, Juanmi, Edu Sánchez, Mancuso, Jannick, Alfaro, David Soto, Adilson y Gorka. Árbitro: Cambronero González (comité castellanomanchego).

Estadio y hora: El Arcángel, 19.30.

Admite que durante la semana la gente por la calle le aborda para desearle suerte, «yo me siento de aquí, pero no soy de aquí, quien más se juega es la ciudad, esa es la carga que llevo en los hombros, no es sencilla. Algún día me iré, espero que dentro de mucho, y esto se quedará aquí y ojalá sea de la mejor manera posible, es mi deseo», comentaba en su comparecencia en la sala de prensa del Nuevo Vivero.

Para dar continuidad al proyecto en Primera RFEF, la única fórmula segura y sin más ambages es el triunfo, a partir de ahí, el galimatías es complejo y sujeto a múltiples variables donde las probabilidades son caóticas con la participación de hasta ocho equipos implicados más. «Es un lío total y absoluto. Los cuádruples empates nos perjudican la mayoría. Pero hemos hecho méritos para llegar a este momento dependiendo de nosotros y lo tenemos en la mano para hacerlo».

Un rival en horas bajas

Delante tendrá a un Córdoba convertido en un polvorín, con la afición de uñas con sus jugadores tras una desastrosa segunda vuelta (el peor de los 20 equipos, sumando una sola victoria y ocho derrotas) y afrontando el tramo final sin opciones de meterse en un playoff cuyas posiciones coparon durante parte del curso. Pero David Tenorio no se fía: «En los últimos partidos han tenido ocasiones claras en transición que en una situación normal las culminan. Estaríamos hablando de que vienen en una dinámica de tres victorias». Aunque el feudo blanquiverde estará prácticamente colonizado por una legión de seguidores del Badajoz, los números lejos de su feudo son preocupantes, siendo la cuarta escuadra con peor balance fuera de casa. «Llega el momento de cambiar eso. Las últimas sensaciones como visitantes han sido diferentes, estamos cerca, pero ya no vale con estarlo, hay que llegar. No quiero ver la orilla, quiero tocarla, y ha llegado el momento».

El preparador andaluz reconoce que se trata de una final, cuenta con todos los componentes para ello, pero también matiza que lo afrontan con el refuerzo de sacar adelante un compromiso dramático la pasada semana. «Aquello fue una prueba de fuego, dificilísimo, después de perder injustamente en Ferrol, con otro acto de resiliencia, de superar las adversidades, muy complicado y agónico».

Además, el choque frente al conjunto gallego rompió una tendencia en cuanto a los giros que la suerte normalmente estaba decantando en contra de los intereses del Badajoz y que en esa jornada por fin sonrió a favor gracias a la perseverancia de Ferrón. «Fue un acto de fe de él y de todo el equipo; de solidaridad, trabajo colectivo, de conjunto, de creer en nuestras posibilidades. En una jugada que parece fácil para el portero no se dio por vencido. Cuando no se puede lograr de una forma normal, hay que insistir hasta que llega, por lo civil o lo criminal».

Tampoco pierde de vista la carga brutal detrás del partido que se presenta este sábado y también es necesario ser capaces de gestionar ese componente. «No es que me preocupe pero el factor emocional juega un papel importante y hay que ser maduros en ese sentido, yo el primero como entrenador, para tomar las decisiones y saber transmitirlas».

Muy castigado por las bajas en anteriores citas, especialmente por sanción, Tenorio cuenta con casi todo su plantel disponible excepto Josete Malagón, ausente al cumplir el segundo partido de castigo tras su expulsión en Ferrol. Aparece de nuevo en la convocatoria Raúl Palma, que viajará con sus compañeros pese a estar descartado por una lesión. Carlos Cordero ha arrastrado molestias, pero esta semana ha podido trabajar con el grupo con normalidad y podría partir incluso de inicio. En el capítulo de altas, Tenorio recupera a Mancuso y Mariano Gómez tras ver ambos la roja por doble amarilla en A Malata. Eso abre un horizonte más amplio de opciones para el entrenador blanquinegro. «En los últimos partidos hemos tenido menos posibilidades de ser intervencionistas desde el banquillo, ahora tenemos alguna más y eso nos permite jugar nuestras cartas de otra manera». Y dejó su muletilla habitual respecto a las variantes que puede presentar en el once. «Volveremos a sorprender con alguna cosa, como hemos hecho habitualmente, ¿por qué no también mañana?».

Muchas bajas en el Córdoba

Con más problemas llega un Córdoba en cuadro y sin alicientes, que tendrá que echar mano del tercer guardameta por los problemas físicos de los dos titulares. No podrán estar bajo palos ni Carlos Marín ni Felipe Ramos, por lo que será el turno de Picón, que se estrenará con el primer equipo. Otro de los agujeros lo presenta en el centro de la defensa, con la duda de José Alonso, que está entre algodones y cuya participación será una incógnita hasta última hora. Misma situación que la de Alberto Jiménez, que ha entenado con normalidad pese a sus problemas musculares. Tampoco estará Carlos Puga, aunque sí Ekaitz Jiménez y Javi Flores, ambos con el alta médica.

El técnico del conjunto blanquiverde, Manuel Mosquera, admitió que el ambiente no es el más propicio para competir por la situación que rodea a su equipo, pero «nuestra obligación es ganar». Se refirió, además, al aspecto que presentará El Arcángel con, quizás, más presencia extremeña que local: «Es un ambiente inusual, pero tenemos que estar al margen de eso».