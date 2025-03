Rodri, Lamine Yamal y Carvajal, nominados al The Best de la FIFA

Amador Gómez Madrid Viernes, 29 de noviembre 2024, 17:54 | Actualizado 19:13h. Comenta Compartir

Rodrigo Hernández, Balón de Oro 2024, Lamine Yamal, mejor futbolista del mundo menor de 21 años, y Dani Carvajal, también campeón de Europa con la selección española en Alemania, se encuentran entre los 11 nominados al premio The Best de la FIFA, junto a Vinicius, Kylian Mbappé, por su pasada temporada en el PSG, y Leo Messi, ganador del trofeo en las dos últimas ediciones. En categoría femenina, Aitana Bonmatí, doble Balón de Oro, es la favorita para adjudicarse por segundo año consecutivo el trofeo The Best que reconoce a la futbolista más destacada del planeta la pasada campaña, en una lista en la que también están las españolas Salma Paralluelo, Mariona Caldentey y Ona Batlle entre 16 candidatas.

Después de que Rodri se impusiese a Vinicius por solo 41 votos en el polémico Balón de Oro, el centrocampista español de Manchester City aspira a conquistar también el The Best en su novena edición. Hasta el momento, el galardón que otorga la FIFA al considerado mejor futbolista del mundo solamente lo han ganado cuatro jugadores: Messi, en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023), Cristiano Ronaldo, en dos (2016 y 2017), Robert Lewandowski, en otras dos (2020 y 2021) y Luka Modric (2018).

Este año, en la nómina de aspirantes, además de Rodri, Lamine Yamal, Carvajal, Vinicius, Mbappé y Messi, también figuran Jude Bellingham, Federico Valverde, el retirado Toni Kroos, Erling Haaland y Florian Wirth. A diferencia del Balón de Oro, decidido por periodistas que representan a France Football, el The Best es elegido por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones afiliadas a la FIFA, además de periodistas y aficionados.

En esta ocasión, los votos de los seguidores y los medios de comunicación tendrán el mismo peso que los de los capitanes y seleccionadores y, por primera vez, los aficionados también podrán votar para el The Best al once masculino y al femenino de la FIFA. El plazo para votar en FIFA.com ya está abierto y finalizará el martes 10 de diciembre. Los premios The Best se entregarán el 20 de enero en Riad (Arabia Saudí).

El fútbol español también destaca con las nominaciones de Luis de la Fuente, Pep Guardiola y Xabi Alonso a mejor entrenador masculino, junto a Carlo Ancelotti y Lionel Scaloni; y la de Jonatan Giráldez, extécnico del Barça y ahora en el Washington Spirit, en categoría femenina. También están nominados a mejor guardameta de la temporada 2023-2024 Unai Simón, David Raya y Andriy Lunin.