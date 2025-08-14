La Premier más disputada de los últimos años llega a golpe de talonario

David Hernández Jueves, 14 de agosto 2025, 16:37 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

La Premier League 2025-26 promete ser una de las más emocionantes de los últimos tiempos. Hasta cuatro equipos, Liverpool, Arsenal, Manchester City y Chelsea, se perfilan como firmes candidatos al título en la antesala del campeonato inglés, pero la inversión económica llevada a cabo por todos los clubes, incluidos los recién ascendidos, provoca que no haya un partido fácil de predecir.

El actual campeón, el Liverpool, es el club que más ha invertido antes del inicio de la competición, con casi 300 millones de euros e incorporaciones como las de Florian Wirtz o Hugo Ekitike. Dicho gasto le debería situar como el mayor favorito para revalidar el título, pero en la Community Shield cayó en los penaltis contra el Crystal Palace en el primer trofeo oficial de la temporada.

Este inesperado tropiezo demuestra que el dinero no lo es todo y los entrenadores juegan un papel fundamental a la hora de inculcar sus planteamientos a los cracks que incorporaron en verano. Un técnico que lo ha hecho de maravilla hasta ahora es Guardiola, aunque esta podría ser su última temporada al frente del Manchester City. El exentrenador del Barça intentará devolver la corona al cuadro 'sky blue' y a pesar de las salidas de Kevin de Bruyne o Jack Grealish, recupera al Balón de Oro Rodri, su brújula sobre el césped. Los fichajes de Reijnders o Cherki revolucionan un equipo que tratará de dejar en el olvido un curso previo fatídico.

También parece el turno del eterno aspirante, el Arsenal. Mikel Arteta es el principal favorecido del mercado, ya que dispondrá en su plantilla de Martín Zubimendi y del delantero de moda en Europa, Viktor Gyokeres. Estas dos piezas proporcionan un salto de calidad a los 'gunners', que podrían acabar con la maldición del segundo puesto y la decepción de no conseguir trofeos que arrastran desde hace años. Su debut liguero será en Old Trafford, en una prueba exigente para medir el nivel real del Arsenal y sus posibilidades de vivir una campaña histórica.

El Chelsea se suma a la nómina de candidatos después de consagrarse en el Mundial de Clubes. Los 'blues' han hecho una impecable gestión económica, ya que sus numerosas ventas respaldan los casi 300 millones en gasto. El problema de este equipo es su irregularidad y más en un torneo como la Premier, donde todo puede suceder. Enzo Maresca tratará de gestionar su plantilla sobrepoblada para dosificar esfuerzos en todas las competiciones, incluido su regreso a la Champions. Esa fue la clave del éxito la temporada pasada y este curso buscará repetir la fórmula.

El Manchester United, a pesar de su grandeza histórica y del potencial económico que maneja, no se puede considerar aspirante al título por los años de sequía y mala imagen que arrastra, en especial la última temporada. Aun así, los Red Devils, como cada verano, han invertido muchos millones en jugadores que no parecen a la altura de lo que se paga por ellos. El fichaje más importante es el de Benjamin Sesko, que es un perfil de delantero parecido a Gyokeres y por el que Rúben Amorim apostará esta temporada. El entrenador portugués tendrá la oportunidad de manejar un equipo hecho a su medida desde el inicio, con las piezas que pidió, para así devolver la grandeza a una institución que lleva años intentando recuperar su esencia, la de un tres veces campeón de Europa.

Los tapados

Algo que solo ocurre en Inglaterra es que los equipos recién ascendidos puedan gastar más de 100 millones en traspasos. Aun así, estas inversiones se suelen quedar cortas para que los nuevos logren asentarse en la categoría. Son pocas las excepciones y una de ellas podría ser el Sunderland, que en su regreso a la Premier casi diez años después se reforzó con jugadores llamativos. La última incorporación fue la de Omar Alderete procedente del Getafe, que ayuda a los madrileños a cumplir con el 'fair play' financiero mientras demuestra que un recién ascendido inglés maneja más recursos y posibilidades que un conjunto asentado en la Liga.

Un aspirante a meter presión a los de arriba, aunque ya no es sorpresa, es el Newcastle. Las Urracas podrían debilitarse si se concretase la salida de Alexander Isak pero son un equipo muy sólido que esta campaña disputará la Champions. Todo ello deriva en un equipo que parece menos de lo que realmente podría ser. Lo mismo ocurre con el Tottenham, que aunque no aparece en las quinielas ni aparenta ser sumamente peligroso, es el flamante campeón de la Europa League.

Otros que se reforzaron bien son el Everton, con Thierno Barry del VIllarreal y Jack Grealish del City, o el Nottingham Forest, con las revelaciones del Mundial de Clubes en Botafogo, Igor Jesus y Jair Cunha. El Aston Villa no ha fichado tanto y va de tapado. Unai Emery tratará de demostrar que el dinero no lo es todo, aunque ayude bastante, para confeccionar un equipo competitivo.