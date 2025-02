Que en el fútbol, como en la vida, dos más dos no siempre suman cuatro es una realidad constante; pero si se trata de buscar ... un ascenso, optar por Juan Marrero hace que la suma se acerque casi de manera exacta a la cifra deseada. Tras su doloroso descenso del pasado curso, el Don Benito sacó su calculadora y optó por el técnico valenciano, pero extremeño de adopción, para las cuentas que planteaban: 365 días para volver a Segunda RFEF.

–¿Cómo resumiría la temporada?

–Sufrida y muy trabajada. Soy un entrenador muy afortunado por tener un grupo de futbolistas tan honrados y que han invertido un año entero cuidándose y trabajando; también unido a la seriedad económica y la gestión de la directiva.

–¿Como de superior categoría?

–Sí, siempre he dicho que Don Benito reúne todo para estar en categoría superior. Es fácil decirlo, pero hay muchas capitales que están en Tercera y no consiguen a ascender. El Don Benito creo que tiene recursos suficientes para consolidarse e, incluso, pensar en más cosas.

–El proyecto sí que parecía consolidado hasta el pasado curso.

–Sí, y lo mejor en estos descensos es que sea ida y vuelta en un año. Ahora la permanencia es el objetivo prioritario, pero sin renunciar a nada.

–Habla de la próxima campaña, han sido muchos los rumores, pero la intención parece clara.

–Firmé uno más uno si se ascendía y la idea es seguir. Me he encontrado una directiva, con su presidente a la cabeza, muy seria, que te dejan trabajar y que hacen su función que es estar al día económicamente y que, dentro de los recursos que hay, estemos bien. Todo esto, siempre teniendo muy claro hasta dónde se puede llegar.

–¿Pero esos rumores han llegado realmente a desestabilizar?

–No, la rumorología en el fútbol no vale para nada y ya he dicho muchas veces que estoy bien aquí. Además, me he encontrado una afición que me ha sorprendido cómo nos ha acompañado, pero no solamente en Coria o Jaraíz, también ibas a Montehermoso lloviendo y venían 100 o 200 personas; en Calamonte, en Don Álvaro… Es increíble la respuesta de esta gente.

–Un descenso, pero la afición no perdió la ilusión.

–Sí y es difícil sabiendo que ascender no es fácil. Una cosa es que se haga un proyecto, con un entrenador que tiene varios ascensos, y otra cosa es hacerlo. Creo que esa ilusión que desde el primer momento hemos sentido tanto mis jugadores como yo y ese apoyo de los directivos ha hecho que tengamos más fuerza. Esto no quiere decir que con eso solo se ascienda, hace falta también otro tipo de elementos como, por ejemplo, las estadísticas. Ahora mismo, quedando un partido, creo que somos el equipo más goleador y el menos goleado, creo que de toda España en Tercera. Esos números son muy buenos y, si no hubiese estado el Coria también con buenos números, creo que la distancia hubiese sido un poquito mayor.

–Os ha exigido también el Coria.

–No ha sido una temporada perfecta. Ha habido bastantes altibajos, hemos tenido nueve expulsiones, que es algo raro para un líder, y pocos penaltis a favor. No quiere decir nada respecto al tema arbitral, es algo circunstancial, pero a lo que tienes que sobreponerte en muchos partidos. Cuando teníamos ocho puntos de distancia la perdimos en tres partidos, pero la fortaleza mental del equipo es buena y eso hace apretar los dientes y seguir compitiendo. En la segunda vuelta hemos jugado con esa distancia y, al final, lo hemos conseguido.

–¿El saber reponerse tras perder esa distancia es una de las claves del ascenso?

–Es que no te queda otra, si estás a 8 y te empatan, tienes que reponerte si quieres ser líder y ascender. Siempre hay altibajos, estado de forma, lesiones, que el otro equipo juegue mejor que tú y te gane… Es lo normal.

–¿Llegar con el objetivo de ascender sí o sí supone una presión añadida?

–Siempre la tienes, pero al haber estado en proyectos parecidos es una presión muy bonita. Siempre digo a mis jugadores que este tipo de presión es la bonita, la buena, y que necesitamos esa fortaleza, asimilar dónde estás y rendir en un proyecto de este tipo.

–Sexto ascenso desde Tercera, ¿qué supone en lo individual?

–Alegría. Son también otros tres a Tercera, que son muy complicados. El año no fue fácil es muchos aspectos y, cuando vienes de hacer un año muy sufrido y muy difícil sobre todo mentalmente, viene un proyecto así que lo único que te transmiten es ilusión, confianza y felicidad, pues siempre es más fácil.

–Elegir uno de esos ascensos es complicado, pero si hubiera que poner una palabra a cada uno, ¿en el Don Benito sería ilusión?

–No me puedo quedar con ninguno, por supuesto, pero en Don Benito sí que sería ilusión. En mi caso, ilusión por volver yo también a ilusionarme, pese a que venía de superior categoría y cumpliendo el objetivo los tres años. Me he encontrado un ambiente muy favorable y una tranquilidad que no tenía quizás en otros sitios; eso ayuda a dar mucho más y a sentirlo mucho.

–Termina la temporada con energías renovadas.

–Sí. Ahora hay que terminar y luego empezar, como en todos los proyectos, a planificar el siguiente con altas, bajas, fichajes…

–¿Cómo fue la celebración la semana pasada?

–La verdad es que fue infernal (risas). Porque yo les he pedido invertir un año de su vida, en el que he estado pendiente de ese entrenamiento invisible, y cuando les sueltas el lazo y, sobre todo, cuando hay un volcán de felicidad y de ilusión… Pues que hagan lo que quieran porque se lo merecen. Pero yo me fui, no quise saber nada.

–¿Cómo espera la celebración de este domingo?

–El partido hay que jugarlo y con la máxima seriedad posible, pero espero que sea un reconocimiento a todos porque es un premio al club y a toda la ciudad, jugadores, directiva, cuerpo técnico y afición.

–Ha hablado ya antes de futuro, ¿en qué medida mantendría el bloque?

–Ya veremos. Además, hay jugadores que tienen contrato. Lo normal en este tipo de proyectos es que haya altas, bajas… Y es el peor tramo para mí siempre, porque, aunque soy exigente, soy muy cercano, y comunicar algunas bajas va a ser difícil.

–Lo que está claro es que su futuro es rojiblanco.

–Eso es seguro, como también que va a seguir el presidente.