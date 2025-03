La justicia fulmina a Rocha y se abre la vía del condenado Louzán para presidir la FEF

R. C.

Amador Gómez Madrid Jueves, 28 de noviembre 2024, 18:18

La justicia ordinaria fulminó este jueves de forma definitiva a Pedro Rocha. El sustituto de Luis Rubiales no podrá presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), donde se abre ahora la vía de Rafael Louzán, condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricar cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra y aún a expensas del Tribunal Supremo.

Tras desestimar la Audiencia Nacional la cautelar solicitada por Rocha para suspender la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), los presidentes de las territoriales confirmaron este jueves a Louzán, también apoyado por LaLiga, como candidato de consenso. El actual presidente de la Federación Gallega no podría sin embargo ocupar ningún cargo en la FIFA o en la UEFA si fuese elegido máximo dirigente de la FEF, cuyas elecciones están previstas para el 16 de diciembre.

Con Rocha ya fuera de la carrera electoral, Louzán no tendrá ningún problema para conseguir los 21 avales exigidos para ser proclamado candidato a la presidencia de la FEF. Dado que la sentencia penal que se le impuso al dirigente gallego en 2022 aún no es firme, Louzán podría por tanto convertirse en el máximo representante del fútbol español. Él y los barones de las territoriales que le han elegido para dar el salto a la FEF defienden que el delito por el que fue condenado no fue cometido en el ámbito del deporte. Sin embargo, sus detractores reconocen que su elección ensuciaría aún más a un organismo federativo de sistema clientelar ya suficientemente manchado por el escándalo mundial del 'caso Rubiales' y las presuntas irregularidades del 'caso Supercopa'.

Louzán fue condenado hace dos años y medio por la Audiencia Provincial de Pontevedra por conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que en su mayor parte ya estaban ejecutadas, y su recurso aún debe ser resuelto por el Supremo. Mientras tanto, ya que su sentencia no es ejecutiva, los barones de la FEF le han abierto la puerta a optar a una presidencia en la que, en principio, no tendría ya cabida ningún otro representante federativo y a la que hasta el momento, desde fuera, solo ha hecho pública su intención de presentarse el empresario Juanma Morales.

Otro mazazo a la imagen

Los estatutos de la FEF imponen, entre los requisitos para formar parte de los órganos federativos, no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos, sin especificar si las sentencias deben ser firmes o no. En cualquier caso, la llegada al sillón presidencial de la FEF de Louzán, que se quedaría fuera de las reuniones de la FIFA y la UEFA cuando el país organizará el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos, sería otro mazazo a la imagen reputacional de España. Y siempre pendiente del Tribunal Supremo, que en caso de fallo desfavorable a Louzán obligaría a convocar de nuevo elecciones y elegir a otro presidente.

Catorce meses después de la dimisión obligada de Luis Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso y de que posteriormente pasase a ocupar su cargo el delfín del granadino, también repudiado por el Gobierno, lo que sí es ya oficial es que Rocha no podrá optar a la reelección. Hubo sin embargo que esperar a ayer para que la Audiencia Nacional hiciese público que ha desestimado el recurso de apelación presentado por el dirigente extremeño para que dejase en suspenso la inhabilitación decretada por el TAD, por extralimitarse en sus funciones cuando era presidente de la comisión gestora de la FEF.