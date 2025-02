Javi Chino: «Mi conciencia está muy tranquila, no me verán caer» El jugador del Montijo reacciona tras su detención por la Policía Nacional dentro de la operación que investiga la supuesta trama de amaños de partidos

Javi Chino reaccionó al revuelo causado tras su detención por la Policía Nacional dentro de la operación Conífera que investiga la supuesta trama de amaños de partidos en Segunda RFEF, Tercera RFEF y la liga de Gibraltar. «Mi conciencia está muy tranquila, no me verán caer», escribió el jugador del Montijo en sus perfiles sociales, molesto porque su nombre haya trascendido y descarta cualquier vinculación con las apuestas deportivas. «Todo el que se está llenando de gloria con mi foto por ahí y hablando sin saber que no se atreva a llamarme después», criticaba al tiempo que también agradecía los mensajes de apoyo recibidos. Javi Chino fue detenido y puesto en libertad a la espera de una citación judicial.

En estas primeras actuaciones policiales se han detenido a otros dos futbolistas del Montijo investigados entre los diez en total implicados en las provincias de Badajoz, Sevilla, Almería y Cádiz.

El Montijo emitía un comunicado en el que mantenía su desconocimiento de los hechos, además de expresar su «más enérgica condena a cualquier práctica ilícita en el mundo del fútbol que vaya en contra de los valores fundamentales del deporte y del propio club» y mostrar su «total apoyo y máxima confianza» a Javi Chino.

La Policía Nacional, que cuenta con el apoyo de la Interpol y Europol, sigue adelante con las investigaciones en una operación que se encuentra bajo secreto de sumario. La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, explicó este miércoles, que «ahora mismo todavía está declarado el secreto de sumario», de manera que «habrá que ver» en «qué queda».

Asimismo, la delegada matizaba que lo que está haciendo la policía «simplemente» es trabajar en coordinación con la Dirección General de Ordenación del Juego para poner a disposición judicial a las personas que pudieran haber cometido estos hechos.

