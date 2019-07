Fútbol internacional Neymar tampoco no se presenta al entrenamiento y PSG anuncia que adoptará medidas Neymar, en la Copa de América. / Reuters El brasileño, como Antoine Griezmann, fuerza su situación con el club parisino y el padre responde que el club ya sabía que no iba a acudir a la sesión COLPISA / AFP París Lunes, 8 julio 2019, 20:16

El Paris Saint-Germain lamentó la ausencia de su astro brasileño Neymar en la vuelta a los entrenamientos este lunes, y prometió «tomar las medidas apropiadas» que correspondan.

El equipo entrenado por Thomas Tuchel constató que el jugador Neymar Jr. no se había presentado en el horario y el lugar acordados, sin haber sido previamente autorizado por el club«, explicó el equipo francés en un breve comunicado. Asimismo, ha respondido a dicho documento el padre de Neymar: «El PSG sabía que no se iba a presentar hasta el 15 de julio».

Llegado a lo grande a París en el verano boreal de 2017 a cambio de 222 millones de euros, el brasileño ha perdido su estatus de intocable luego de dos temporadas complicadas, manchadas por las lesiones y actuaciones decepcionantes.

El FC Barcelona, sospechoso de querer recuperar al jugador en este mercado estival, temporizó a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu, la semana pasada: «Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, lo sabemos. Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso».

El tono firme empleado por el PSG este lunes recuerda a una declaración de Leonardo, de vuelta en el cargo de director deportivo: «No importa si Neymar es Neymar, si Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. El club es una institución a respetar. Es él quien va a conducir el proyecto, no Neymar».

Una declaración reforzada por la posición del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, en junio: «Van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas», apuntó.

La guerra está abierta. Si ayer Griezmann se ausentó en el Cerro del Espino, hoy el protagonista es el astro brasileiro. PSG, Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona protagonizan un trío mediático respecto a ambos atacantes que ya se verá como acaba el asunto pero ya se ha confirmado por si todavía había dudas: Neymar y Griezmann van a protagonizar el culebrón del verano y probablemente, de la historia del fútbol.

Barcelona, destino posible

El destino parece que podría ser el Barcelona.... el mismo que el de Antoine Griezmann, que el domingo desoyó la convocatoria del conjunto madrileño y no se presentó a los entrenamientos. «Al no presentarse se le abre un expediente para estudiar el caso», indicó el portavoz, en plena tensión entre el Barça y el Atleti por su salida. El jugador galo, quien tiene contrato con el Atlético hasta 2023, había adelantado el sábado a su equipo que no se presentaría a los entrenamientos para la pretemporada.

Sin mencionar a Griezmann, Enrique Cerezo, durante la presentación del atacante portugués Joao Félix, le entregó el '7'. Lo hizo antes de lanzarle un desafío a su nuevo jugador con mensaje al anterior portador de ese número: «La camiseta con el 7 que te vamos a dar es la camiseta del compromiso».

El viernes, el equipo capitalino acusó en un comunicado muy duro a Griezmann y al Barça de haber demostrado una «falta de respeto», luego de que el presidente azulgrana Jose María Bartomeu confirmara, momentos antes, el interés de su conjunto por el jugador. Hay que recordar también que en esa misma rueda de prensa Bartomeu había dicho que la intención de Neymar era abandonar Francia.

El galo, que anunció hace dos meses su intención de abandonar el equipo rojiblanco, debería unirse al Barcelona, que tiene que abonar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión para hacerse con sus servicios. Pero la escuadra madrileña le acusa de haber negociado con el Barça desde marzo, fuera del periodo de traspasos, lo que habría distorsionado la competición.