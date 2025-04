Suiza-Camerún | Mundial Qatar 2022: directo y crónica

Embolo no celebró el gol del triunfo ante el país que le vió nacer

Aser Falagán Santander Jueves, 24 de noviembre 2022, 10:49 | Actualizado 13:26h.

Breel Donald Embolo nació en 1997 en Yaundé, pero a los cinco años se trasladó con su madre a Francia y poco después, a Suiza. Hace siete años, cuando ya era una estrella de la Bundesliga, el hermético país alpino le concedió el pasaporte de la cruz blanca. En el

Comenzaron avisando Xhaka y Shaqiri en una Suiza que salía a avasallar, pero pronto se desperezaron los leones con un Ekambi que a los diez minutos ya avisaba de que no iban de comparsas. Dio fe Sommer al ganar un mano a mano a Choupo-Moting. Ya sabían los suizos del peligro del sucesor de Lewandowsky en el Bayern, pero no es nada sencillo sujetar al de Hamburgo, que siguió el camino inverso al de Embolo. Posesión frente a oportunidades, un curioso duelo que se iba decantando poco a poco del lado camerunés cuando Suiza comprobó que no se podía tomar muchas alegrías en defensa y dejó de monopolizar el balón.

Suiza Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri (Noah Okafor, min. 71), Sow (Frei, min. 71), Vargas (Rieder, min. 80); Embolo (Seferovic min. 71). 1 - 0 Camerún Onana; Fai, Castelleto, Nkoulou, Tolo; Anguissa, Oum Gouet, Hongla (Odouna, min. 68); Mbeumo (Mgamaleu, 81), Choupo-Moting (Aboubakar min73), Ekambi (Nkoudou, min. 73). Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amonestó a Fai, Elvedi, Akanji

Goles: 1-0: Embolo (minuto 47)

Incidencias: Partido del Grupo G de la primera jornada de la fase de grupos. Estadio Al Yanub

Hacían bien en ser prudentes. A punto estuvo de emborronar Sommer su gran parada anterior al no blocar un balón, pero el marcador siguió sin moverse en un partido muy abierto en el que Akanji reivindicaba el honor suizo con la última oportunidad del primer tiempo.

Así se llegó al descanso sin goles, con un reparto de posesión casi equitativo y muchas aproximaciones, pero sin demasiada puntería. Eso sí, Camerún había dejado claro que para no ser favorito buscaba mucho más el gol ante un Suiza que le llevaba el susto en las jugadas a balón parado, pero sin poner en excesivos problemas a Onana. El segundo acto iba a ser muy diferente.

Ni tres minutos le costó a Embolo demostrar que el fútbol no es siempre justo, y a asistencia de Freuler el camerunés de nacimiento marcaba el primer tanto suizo, que no quiso celebrar por respeto a sus orígenes y paisanos. La consecuencia, la esperada: Camerún se veía obligada a estirarse y los suizos se encontraban de pronto con más espacios mientras se las apañaba para aguantar el balón, con Xhaka haciendo y deshaciendo a su gusto.

El tanto había dado vida al partido, con acometidas de los leones indomables, que sin embargo sufrían a la contra ante una Suiza más sobria pero muy bien colocada sobre el campo, hasta el extremo de que en el minuto 66 Onana evitó que Vargas sentenciara. Unos cambios en la delantera algo difíciles de entender, con Ekambi y un enfadado Choupo-Moting abandonando el terreno de juego antes de tiempo, no cambiaron el decorado.

La Suiza moderna nunca parece contar, pero siempre está a la altura. De momento suma tres puntos y toma ventaja en la carrera por seguir la estela de Brasil y llegar a octavos de final. Después, ya se verá.