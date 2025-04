«Con Luis Enrique no hay nadie indiscutible» Ferran Torres, novio de la hija del seleccionador, dice que ambos saben diferenciar la relación familiar de la profesional y que no le supone una presión añadida

Iván Orio Doha Domingo, 20 de noviembre 2022, 12:19 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

Ferran Torres no ha tenido esta temporada en el Barcelona el protagonismo que le hubiera gustado, pero es uno de los fijos en la selección y su titularidad el próximo miércoles en el debut ante Costa Rica parece asegurada. Él, sin embargo, opta por la cautela y prefiere centrarse en el día a día, no dar por hechos acontecimientos que todavía no se han producido. «Con Luis Enrique no hay nadie indiscutible», ha declarado en el cuartel general de España, en la Universidad de Qatar, minutos después del entrenamiento matinal. El extremo del Barça considera que, lejos de ser un hándicap, la juventud de la plantilla de La Roja –poco más de 25 años de media–, sumada a la unión en el vestuario, es una fortaleza para afrontar una cita tan exigente como la de Doha. «Somos un equipo con progresión y los jóvenes tenemos mucha hambre».

Anoche, en su segundo streaming en el torneo, el preparador asturiano tiró de ironía cuando le preguntaron qué futbolista de la concentración considera como su prolongación en el campo, como lo fue Sergio Busquets con Vicente del Bosque. «Ferran Torres –lanzó con rapidez–, que si no mi hija me mata». Y es que el extremo del Barça es la pareja de la hija del técnico. En su comparecencia ante los medios le han preguntado sobre ello: «El mister es un bromista», ha declarado con una sonrisa. Después, ya en tono más serio, le han cuestionado sobre si su cercana relación con el entrenador le supone una presión añadida: «No, para nada. Sabemos diferenciar perfectamente la relación familiar con la profesional, la de futbolista y la de entrenador», ha respondido el azulgrana.

La polivalencia es una de las virtudes de Ferran, aunque reconoce que se siente más cómodo cuando juega en la banda derecha. «Es donde he dado mi mejor fútbol». Sin embargo, no tiene problemas en cambiarse al costado izquierdo e incluso hacer de 'falso 9' si el guion de un partido así lo requiere. El valenciano está convencido de que, aunque España no tiene una estrella clara, dispone de mimbres de máxima calidad para hacer un buen papel en Qatar. No descarta incluso que pueda ser la sorpresa de esta Copa del Mundo.