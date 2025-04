Igor Barcia Jueves, 1 de diciembre 2022, 18:51 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

A finales de agosto, la selección de Marruecos era un polvorín, envuelta en una grave crisis que llevó a su gran estrella a renunciar y a un cambio urgente de seleccionador para tratar de reconducir la situación. Era un reto titánico pero Walid Regragui lo ha logrado con una primera fase impecable, histórica para los 'Leones del Atlas'. Primeros de un grupo donde estaban Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia, y Croacia, nada menos que finalista. Y solo con un gol en contra, el que ha encajado esta tarde tras ganar a Canadá. Desde 1986 Marruecos no había alcanzado los octavos de final y ahora tiene la oportunidad de soñar con unos cuartos en su sexta presencia en una Copa del Mundo. Del cuarteto formado por España, Alemania, Japón y Costa Rica saldrá su rival el próximo martes.

Marruecos tiene un gran bloque de jugadores en esta Copa del Mundo, pero sería injusto no referirse a su entrenador como el artífice de un cambio de tendencia tras la crisis abierta entre Vahid Halilhodzic y Hakim Ziyech. Recapitulemos. El técnico bosnio llevó a los norteafricanos a la clasificación para Qatar tras superar la eliminatoria contra la República Democrática del Congo. Pero para entonces la crisis ya había estallado con crudeza y debido a las desavenencias entre el seleccionador y la estrella marroquí, Ziyech anunció que no volvería a jugar con Marruecos. De hecho, el delantero del Chelsea no fue convocado para la Copa de África. «Aunque fuera como Lionel Messi no puedo llamar a un jugador como Ziyech. Puede arruinar el ambiente en el grupo», manifestó el seleccionador de Marruecos en aquel momento.

Pero la Federación de Marruecos no tenía el mismo punto de vista del técnico bosnio y decidió zanjar la situación con vistas al Mundial de Qatar. A finales de agosto destituyó a Halilhodzic y planteó un reto a Walid Regragui. No solo hacerse con las riendas de los leones del Atlas sino tratar de repetir el logro de 1986, es decir, superar la fase de grupos. Y Regragui no lo dudó. Tenía tres meses de tiempo, pero fue capaz de destensar la situación, recuperar a Ziyech y devolver la armonía a un grupo de jugadores que ha demostrado su valía en estos tres primeros partidos de Qatar.

Regragui, nacido a apenas siete kilómetros de la frontera con Ceuta, hizo carrera como futbolista en Francia, jugando en clubes como Toulouse, Dijon, Ajaccio, Grenoble... y también en España, ya que jugó 27 encuentros con el Racing como lateral derecho, donde dejó un buen recuerdo. Tras cerrar su carrera deportiva, empezó su trayectoria como entrenador ayudante del seleccionador Rachid Taoussi y después se ganó una sólida reputación en el FUS Rabat y en el Wydad Casablanca, con una experiencia en Qatar en 2020. «Admiro a Guardiola, a Simeone, a Ancelotti... pero tengo mi propio estilo. Llevo 8-9 años entrenando y al principio solía poner mucho énfasis en la posesión y en la presión alta, pero me he vuelto más pragmático con los años. En Wydad ganar era lo más importante y aprendes a adaptar tu estilo a los jugadores», explicó Regragui al llegar a Marruecos respecto a su libro de estilo. Fiel a ese estilo, este técnico metódico y con carácter ha dado una identidad propia a la selección, competitiva y trabajadora, lejos de la indisciplina que impera en otros bloques africanos.

En este Mundial se esperaba el brillo de su gran estrella, Ziyech, pero en este último partido ante Canadá se ha destapado un viejo conocido del fútbol español como Youssef En-Nesyri. Ellos son dos de los jugadores más conocidos de un grupo donde también destaca el guardameta del Sevilla Bono. En defensa destacan Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern) y Nayef Aguerd (West Ham), mientras en el centro del campo sigue acumulando partidos otro clásico como Sofyan Amrabat (Fiorentina).

Temas

Mundial Qatar 2022