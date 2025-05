Mundial de Qatar 2022: Fillol: «Messi no necesita ganar el Mundial para quedar en la historia»

Dicen de Ubaldo Matildo, el 'Pato', Fillol (72 años) que fue el mejor arquero de la historia de Argentina. Sufrió la dictadura militar en sus ... propias carnes. Campeón del Mundial de 1978, sin Maradona, fue compañero de Diego ocho años en la Albiceleste. Admira a Messi y tiene claro el lugar de ambos ídolos en el mundo del fútbol.

-Ha estado en Qatar viendo a Argentina. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Me gustó mucho Qatar como país y cómo ha organizado el Mundial. Fuimos invitados por AFA varios campeones del mundo del 78 y del 86. Chiqui Tapia hizo más por nosotros según llegó a la presidencia de AFA que Grondona en 40 años. Grondona nunca nos dio importancia.

-Leí que tenía compañeros campeones del mundo pasándolo muy mal económicamente.

Sí, pero eso cambió con Tapia. Dio un subsidio a aquellos compañeros que lo estaban pasando peor. Le estamos muy agradecidos, nos ha dado un reconocimiento enorme y nos ha abierto las puertas de AFA. La pena que yo me tuve que volver a Buenos Aires después del partido con Países Bajos, porque me sacaron recientemente un riñón y el médico solo me dio permiso para salir fuera 20 días.

-Le vi en una foto en Qatar con Iker Casillas.

Me lo encontré volviendo para el hotel de FIFA en el autobús de las leyendas. Estaban también Valdano y Kempes y estuvimos hablando con Iker. Me preguntó qué míster tuve en el Atlético de Madrid y le dije que Luis Aragonés. Y se puso muy contento porque él también lo tuvo en la selección. Estuvimos hablando de fútbol, de porteros... De los arqueros españoles que yo he visto es de los más sobresalientes.

-Se dice que usted ha sido el mejor arquero de la historia de Argentina.

No está bien que uno lo diga, pero lo que tuve que hacer ya lo hice. El testimonio que tengo son los vídeos donde pueden ver cómo atajaba. La gente de fútbol y el periodismo siempre me han reconocido de esa manera, no tanto la dirigencia. Pero todavía hay pibes que me paran por la calle y me dicen: te 'googleé' y vi que fuiste un genio en el arco.

-Hablando de la selección española, ha sido una decepción...

Me sorprendió mucho el partido contra Costa Rica, jugó de forma brillante. Viendo lo que vimos de España todo el mundo decía que pasaba a ser una de las candidatas. Pero después no sé qué pasó, fue una merma de equipo y fue eliminada justamente por Marruecos.

-En cambio Argentina todo lo contrario. Empezó con susto, pero luego ha ido de menos a más.

En todas las Copas del Mundo sucede eso con algún histórico. En ésta casi todos los candidatos tuvieron problemas en la primera ronda, incluso Alemania se quedó fuera. Pero tenemos a Messi, que es el jugador diferente hoy en el mundo del fútbol. Argentina llegó invicta al Mundial y en el primer juego perdimos. Pero fue una prueba de carácter y a partir de ahí apareció el buen fútbol.

-Ganar el Mundial sería un enorme broche de oro para la carrera de Messi.

Para cualquier jugador ser campeón del mundo es un plus. Pero Messi ha hecho una carrera inmensa en Europa y no necesita ganar la Copa del Mundo para quedar en la historia. Los que no han jugado al fútbol son los que piensan que tiene que ganar la Copa del Mundo. Pero es un deportista que a nosotros los exjugadores nos ha representado de maravilla por lo espectacular de su carrera y también por su vida privada. Es un digno representante del fútbol argentino.

-Aunque fue muy criticado durante años en su país. Decían que con el Barça muy bien, pero que con la selección no cumplía.

Somos muy pasionales nosotros los argentinos y cuando no llegan los triunfos lo llevamos mal... Pero lo que ha hecho Messi es todo mérito suyo, ha revertido la situación y hoy en día la gente lo ama.

-¿Quién ha sido mejor: Messi o Maradona?

Tú me nombras a Messi y a Maradona y yo siento mucho orgullo como argentino. Son diferentes épocas, no compitieron entre sí. Di Stéfano, Kempes, Maradona, Messi... cada uno tiene su lugar en nuestra patria a nivel futbolístico. Así que yo no entro en la comparación.

-¿Pero si gana Messi el Mundial quedaría por encima de Maradona?

No, para mí ya tiene su lugar en el mundo del fútbol, que es inmenso y reconocido. Pero ojalá que la gane, porque no solo se la merece como jugador, sino también por ser una persona maravillosa que tuve la suerte de conocer cuando estaba en las juveniles de Argentina, con José Pékerman. Lo conocí desde muy pequeño y sé que es una persona de bien.

-Usted jugó en la selección con un joven Maradona. ¿Cómo era ese Diego?

Fuimos ocho años compañeros en la selección, así que imagínate los partidos, las concentraciones, los viajes, todas las cosas que hemos compartido. Era un ser extraordinario, un jugador impresionante, maravilloso y que llevó a Argentina a lo más alto como lo llevó también Kempes en el 78.

-El fútbol es de contraponer estilos. A usted le entrenó Menotti, y Bilardo no le llevó al Mundial 86. ¿Se queda con Menotti?

Yo siempre fui admirador del fútbol de Menotti, antes de que él me convocara a la selección y fuéramos campeones del mundo. Yo con Bilardo no tengo ningún problema. Simplemente dije en su momento que me hubiese gustado que me comunicara que no iba al Mundial 86, nada más. Pero Argentina le debe mucho a Menotti y a Bilardo y tendría que homenajearlos en vida, darles un reconocimiento por todo lo que han dado por el fútbol argentino.

Favoritismo albiceleste

-¿Quién es el favorito para la final? ¿Francia o Argentina?

Argentina es el favorito por lo bien que está jugando, no tiene grietas en ninguna línea, tiene a un Messi imparable. Pero nosotros por historia respetamos al rival y sabemos que puede pasar cualquier cosa. Pero Argentina por el juego que está haciendo es favorita.

-¿Qué le parece el Dibu Martínez?

Es un gran portero, jugó en Europa toda su carrera y cuando apareció en Argentina se hizo dueño del arco de la selección justamente. Yo antes de retirarme de la selección Juvenil, en 2008 lo convoqué. Y ahora ver que es un arquero extraordinario me llena de alegría.

-Lleva pintada en la cabeza la bandera de Argentina... el patriotismo allá es muy fuerte.

Sí, lo manifiesta en cada partido. La hinchada lo vive de una manera, que a nosotros siempre nos hace caer una lágrima. Siempre fue pasional. Yo recuerdo en el 78 lo mucho que nos alentaron y eso es un plus para el jugador. Esa pasión nos llega al vestuario, a los entrenamientos, a los partidos y nos hace más fuertes a los jugadores argentinos.

-Y sus anuncios... Hablando de las coincidencias entre el Mundial 86 y éste. ¿Tan supersticiosos son?

Sí, sí, el argentino tiene muchas cábalas. Yo personalmente no. Cuando jugaba la única cábala que tenía es que entraba siempre con el pie derecho a la cancha, nada más. Pero normalmente los argentinos somos muy cabuleros.

-Su generación fueron los primeros campeones del mundo.

El recuerdo es permanente, la gente es tan pasional y tan agradecida que permanentemente te lo recuerda. También el periodismo. En la previa de la final Menotti nos dijo: ganen la final porque van a quedar en la historia. Y hace poco tomé dimensión de que tenía razón.

-Cuénteme cómo fue ese momento en el que vio a Jesucristo tras ganar el Mundial...

Fue la primera y única vez que me pasó en mi vida. Fue algo muy fuerte, muy vivido. Terminó el partido, caí de rodillas, crucé mis brazos y miré al césped agradeciendo a Dios, porque soy muy creyente, y se me apareció la imagen de Jesucristo, fue una cosa hermosísima, divina. Y después vino Tarantini, nos dimos 'el abrazo del alma' y no sé cuánto tiempo pasó.

-Pero también fue en una época muy dura, la dictadura. Usted mismo sufrió amenazas de muerte por parte de Lacoste para que renovara con River...

Así es. Fue algo horroroso, feo, que no quiero recordar mucho, quiero vivir el presente, pero ya quedó en el olvido, ya pasó. Esos genocidas fueron juzgados, encarcelados y ya está.

-También se dijo que el dictador Videla sobornó a antiguos oficiales de la expedición de Perú para amañar el Argentina-Perú que ganaron 6-0.

Honestamente, nosotros fuimos dignos ganadores de esa Copa del Mundo y no acepto bajo ningún punto de vista esa pregunta.