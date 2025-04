Mundial de Qatar: El jeroglífico de Tite ante el vacío de Neymar

rubén cañizares Lunes, 28 de noviembre 2022, 00:08 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

En el camino de su sexta Copa del Mundo, Brasil se ha encontrado, a las primeras de cambio, con una curva que el GPS no tenía trazada. Su futbolista franquicia, el referente de la selección y del país, no volverá a jugar hasta octavos de final, como mínimo. La ausencia de Neymar, fuera de combate por una lesión en su tobillo derecho, trastoca la idea primitiva de Tite, seguramente la más ofensiva del campeonato. Sin el futbolista del PSG, al técnico de la Canarinha se le abre un abanico de opciones que evidencia el escandaloso potencial de ataque que Brasil ha traído a Qatar, pero eso no quiere decir que apueste por ello.

La opción más conservadora sería meter un tercer centrocampista que acompañe a Paquetá y Casemiro. En ese caso, Bruno Guimaraes, Fabinho y Fred serían las tres alternativas de Tite. Teniendo en cuenta que Suiza es el que más números tiene de complicarle la vida, quizás esta sea la apuesta ante los helvéticos, pero también es cierto que Tite ya no es ese seleccionador tan pragmático y prudente que fue en épocas pasadas.

En el caso de no variar su esquema habitual y seguir mirando hacia la portería contraria con los máximos efectivos posibles, la ausencia de Neymar podría ser cubierta por Rodrygo, Antony o Martinelli. El futbolista del Madrid dejó buenos 25 minutos ante Serbia y es el que mejor se mueve en esa zona de la mediapunta, pero Tite no acaba de darle los galones de titular. El ojo se lo llena más Raphina para la banda derecha y su plan B suele ser Antony, en quién también confía en esa zona del '10'. La elección de Martinelli, a priori, es la más remota, pero el jugador del Arsenal ha llegado a Qatar en un momento de forma brillante y podría ser un segundo delantero junto a Richarlison: «Hay ajustes que pueden hacerse y ser ejecutados de una u otra forma. El equipo ya tiene un bagaje, una forma de jugar, que no va a cambiar en momentos de presión», explicó Tite en la previa del partido.

El seleccionador brasileño también debe cubrir la baja de Danilo, lesionado como Neymar en el partido frente a Serbia. El jugador de la Juventus tampoco podrá jugar hasta octavos, al menos, y su ausencia será cubierta por Militao, que ya jugó en el inicio de su carrera como lateral derecho, aunque la presencia de Dani Alves, a sus 39 años, tampoco sería una sorpresa: «Militao es más defensivo, Dani Alves tiene más calidad y un pie excepcional».

Enfrente, una Suiza que afronta el partido con la tranquilidad de haber sumado los tres puntos en su estreno ante Camerún, y un bagaje reciente de máxima competitividad en todos los torneos. Ya en el Mundial de Rusia logró empatar en la fase de grupos ante los brasileños (1-1). Sin miedo y sin complejos los de Murat Yakin: «Conocemos el desafío, pero no vamos a escondernos. Sabemos nuestra calidad y qué somos capaces de mostrar. Se puede ganar a cualquier equipo del mundo».