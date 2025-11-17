HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gennaro Gattuso, seleccionador de Italia. Efe
Análisis

Italia se asoma al abismo

La Azzurra, condenada a una repesca que le podría dejar fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

Italia vuelve a estar una vez más entre la espada y la pared. El conjunto que dirige Gennaro Gattuso cayó de forma sonrojante por 1- ... 4 contra Noruega y se jugará el pase al Mundial del próximo año en una repesca que puede ser terrorífica ante rivales como Turquía, Irlanda, Dinamarca, Escocia, Polonia o Bélgica, equipos que en otro momento fueron asequibles, pero que ahora nublan la vista de los aficionados italianos. Y es que puede ser el tercer K.O. mundialista consecutivo antes de llegar a la cita, un abismo que cada vez está más cerca para la tetracampeona del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  8. 8

    Políticos extremeños que decidieron irse
  9. 9

    21-D: El coste económico de unas elecciones en solitario
  10. 10

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Italia se asoma al abismo

Italia se asoma al abismo