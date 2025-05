Mundial de Qatar 2022: Los caídos en el frente de Qatar

La Copa del Mundo es habitualmente un punto de inflexión en la trayectoria de las selecciones. Los proyectos suelen comenzar con un Mundial en el ... horizonte, y tras su disputa llega el momento de hacer balance y pensar en los siguientes cuatro años. Son muchos los seleccionadores que no sobreviven a la enorme presión de un torneo en el que todas las grandes favoritas fracasan salvo la que resulta campeona. Esta es la lista de caídos en Qatar:

El primero con sustituto Luis Enrique

La única selección que ya ha confirmado su nuevo seleccionador ha sido España. Luis Rubiales decidió no renovar a Luis Enrique tras su fracaso en Qatar y su sustituto será Luis de la Fuente, hasta ahora entrenador de la sub-21. Tras nueve años trabajando en las categorías inferiores, al riojano le llega su gran reto, con una generación de jóvenes futbolistas a los que conoce a la perfección y con la Eurocopa de 2024 en el horizonte.

Víctima de un fin de ciclo Roberto Martínez

El técnico español ya había confirmado que no seguiría tras el Mundial y así ha sido. Lo que no esperaba era tenerse que irse con una eliminación tan temprana. Bélgica ha dado síntomas de agotamiento en este Mundial, con su generación dorada ya entrada en años y un vestuario roto por temas extradeportivos. Aunque su talento no sea comparable al de la generación anterior, Bélgica continúa sacando jóvenes futbolistas que deberán asumir el testigo en los próximos torneos. Como posibles sustitutos de Roberto suenan Vincent Kompany, Thierry Henry, segundo entrenador del español en el último ciclo, y Michel Preud'Homme.

Mourinho suena en su lugar Fernando Santos

Las encuestas hablan de que más de un 90% de los aficionados portugueses desea el relevo de Fernando Santos, con contrato en vigor hasta 2024, y todo indica que su deseo se cumplirá en las próximas horas. Al técnico que llevó a Portugal al mayor éxito de su historia -la Eurocopa de 2016- le ha acabado enterrando una sensación muy extendida en su país: la de que nunca ha logrado exprimir el verdadero talento de su selección. El partido contra Marruecos fue la enésima demostración de este hecho. Por supuesto, suena Mourinho como posible relevo.

El último favor Louis van Gaal

Al igual que en el caso de Bélgica, Louis Van Gaal ya había anunciado su marcha tras la Copa del Mundo. El entrenador neerlandés declaró en su momento que cogió la selección como un último favor de su país e incluso ha dejado entrever que su retirada es posible. Su sustituto parece claro, Ronald Koeman, que ya dirigió a la selección entre 2018 y 2020. Su marcha al Barcelona le impidió disputar aquella Eurocopa, pero parece que ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en 2024.

La mayor decepción Tite

Posiblemente la mayor decepción de este Mundial ha sido Brasil. Antes de comenzar el torneo, el propio Tite había puesto en duda su continuidad y ahora, tras la eliminación en cuartos, se ha confirmado que no seguirá. Son varios los nombres que suenan para sustituirle: Mano Menezes, Renato Gaucho, Fernando Diniz… Incluso se especula con la posibilidad de un entrenador extranjero -el nombre de Guardiola lleva años sonando-, algo que solo ha sucedido dos veces en la historia de Brasil. Sobre Diniz, técnico de Fluminense, habló muy bien Ronaldo Nazario, que elogió el juego atrevido y espectacular. Quizá sea una baza a su favor.

Otros damnificados

El Tata Martino dimitió como seleccionador mexicano tras la amarga eliminación en la fase de grupos. Paulo Bento, que logró una meritoria clasificación para los octavos de final con Corea del Sur, anunció que su ciclo había terminado tras caer ante Brasil. Aunque estuvo cerca de lograr la clasificación para octavos, Carlos Queiroz también confirmó su marcha de la selección de Irán. De igual manera, Otto Addo decidió dejar el banquillo de Ghana tras un Mundial en el que su combinado decepcionó, siendo la selección africana que menos puntos obtuvo.