Mundial de Qatar | Diario de Doha: Dicen que han visto alguna bici

Me aseguran dos colegas de profesión que un día vieron bicicletas en Doha, como el niño de 'El sexto sentido' fantasmas. Uno se encontró dos ... aparcadas cerca de una de las estaciones centrales de la ciudad. Otro alucinó con una pareja de ciclistas serpenteando a toda velocidad por Suhaim bin Hamad, una avenida con cuatro carriles en ambas direcciones infestada de coches, autobuses, motos y furgonetas que corren como si no hubiera un mañana con el claxon como único lenguaje.

Mi capacidad de análisis de la capital catarí es muy reducida porque casi siempre la observo desde la ventanilla de uno de los autocares que nos trasladan desde el centro internacional de prensa a los estadios y al hotel. Pero créanme si les digo que cada vez estoy más convencido de que las bicicletas del suburbano y las que montaban los intrépidos ciclistas tienen que ser las mismas.

Llevamos ya casi tres semanas en Qatar y yo no he visto ninguna por el centro urbano. Aquí las bicicletas por descontado que no son para el verano, cuando los termómetros no bajan de los 45 grados. Da la sensación de que tampoco para el invierno, con un sol que cae a plomo y que amenaza con derretir todo lo que calienta. Y en este punto me hago una reflexión en formato pregunta. ¿Si no hay bicicletas, o si las hay pero los habitantes de Doha no las utilizan, para qué hay kilómetros y kilómetros de carriles bici? ¿Llevan tiempo ahí o han aparecido durante el Mundial para dar buena imagen?

No sé si fue antes la gallina o el huevo, pero tengo claro que para fomentar su uso deben ser antes las bicicletas que los carriles bici. O coetáneos. Hay algunas rectas que se pierden en el horizonte entre una bruma surgida del calor. Se han reutilizado como sendas para pasear y para los patinetes eléctricos. De las bicicletas, ni rastro.