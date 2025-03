Casablanca mejora la calificación del Bernabéu y el Camp Nou para la final del Mundial 2030

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 30 de noviembre 2024, 18:21 Comenta Compartir

La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030 ha recibido un fuerte respaldo técnico, según la evaluación más reciente publicada por la FIFA. Con una puntuación global de 4,2 sobre 5, la propuesta de estos tres países se perfila para ser seleccionada en el Congreso de la FIFA el próximo 11 de diciembre. No obstante, uno de los aspectos más sorprendentes del informe es la destacada calificación obtenida por el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, que, a pesar de no estar aún construido, ha superado a dos de los estadios más emblemáticos de España, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, en las valoraciones técnicas para albergar la final y el partido inaugural. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente qué estadio será elegido para estos dos eventos clave ni se ha definido qué sedes albergarán los partidos que se disputarán en Sudamérica antes de la fase europea y africana.

En el informe detallado sobre la candidatura, se destaca que los estadios propuestos por España, Portugal y Marruecos cumplen con creces los requisitos establecidos por la FIFA para ser considerados sedes del Mundial 2030. De los 20 estadios propuestos, que se distribuyen en 17 ciudades anfitrionas, el Gran Estadio Hassan II, aún en construcción en Casablanca, ha logrado una puntuación de 4,3 sobre 5, mientras que el Camp Nou y el Santiago Bernabéu obtuvieron una calificación de 4,2 sobre 5. Este estadio, que está en desarrollo y cuyo aforo previsto es de 115.000 espectadores, se posiciona como una de las opciones más sólidas para albergar la final o el partido inaugural, superando en capacidad a los históricos recintos españoles.

El informe de la FIFA destaca que, a pesar de los esfuerzos de modernización y ampliación en el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, ambos estadios no cumplen con todos los requisitos específicos para albergar los eventos más importantes del torneo. En cambio, el Gran Estadio Hassan II, cuya construcción comenzó recientemente y se espera que finalice en 2028, destaca por su impresionante capacidad y su infraestructura de última generación..

Estadios con las mejores calificaciones

Tras los tres estadios candidatos para albergar la final y el partido inaugural, con una puntuación de 4,3 sobre 5, se encuentran otros estadios destacados. El Metropolitano de Madrid, con la misma calificación que los tres principales candidatos, es uno de los más valorados, seguido de seis estadios con una puntuación de 4,1 sobre 5. Entre ellos, destacan San Mamés en Bilbao, El Estadio da Luz en Lisboa, Estadio Moulay Abdellah en Rabat, La Cartuja en Sevilla, Estadio de Fez en Marruecos y Estadio Dragao en Oporto.

Con una puntuación de 4,0 se sitúan el Gran Estadio de Tánger y el Gran Estadio de Agadir. En una calificación ligeramente inferior, con 3,9 sobre 5, se encuentran el Estadio de Gran Canaria y el Estadio José Alvalade en Lisboa. Finalmente, con una puntuación de 3,8, se encuentran el Estadio de Anoeta en San Sebastián y la Nueva Romareda en Zaragoza.

En la parte inferior de la tabla, algunos estadios españoles han recibido las puntuaciones más bajas. La Rosaleda en Málaga (3,7), el RCD Stadium en Barcelona (3,6) y el Riazor en La Coruña (3,4) obtuvieron las calificaciones más bajas. Estos estadios, debido a su menor capacidad y menor infraestructura comparado con otros recintos más emblemáticos, se destinarán a partidos de la fase de grupos o encuentros de menor relevancia dentro del torneo.

La cercanía entre sedes facilita la logística

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es la proximidad geográfica de los tres países, lo que asegura que los desplazamientos entre las distintas ciudades anfitrionas no superen las tres horas, un factor muy valorado por la FIFA. Además, el plan de movilidad propuesto aboga por opciones de transporte sostenibles, lo que refuerza la imagen de la candidatura como un modelo de organización responsable y respetuosa con el medio ambiente.

En términos generales, la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal ha demostrado ser sólida y bien organizada, con la capacidad de organizar un evento de la magnitud de la Copa del Mundo. El informe de la FIFA destaca la calidad de los planes presentados, la visión ambiciosa del evento y el fuerte apoyo de los gobiernos locales y nacionales, lo que añade un alto nivel de confianza en la capacidad organizativa de los tres países.