Bélgica busca sellar el pase ante Marruecos

Daniel Panero MADRID Domingo, 27 de noviembre 2022, 00:11 | Actualizado 07:35h. Comenta Compartir

Ganar y convencer. Ese es el doble reto que tiene Bélgica este domingo frente a Marruecos. El combinado que dirige Roberto Martínez dejó dudas en su debut frente a Canadá, sufrió más de lo esperado y terminó llevándose, eso sí, los tres puntos gracias a una intervención decisiva de Thibaut Courtois desde el punto de penalti en la recta final. La segunda jornada frente a los africanos es una oportunidad para terminar de un plumazo con las dudas y llegar con los deberes hechos al último compromiso frente a Croacia, el a priori otro coco del grupo.

«Canadá fue mejor que nosotros, pero encontramos una manera de ganar. Hemos crecido como equipo», aseguró Roberto Martínez tras el difícil triunfo ante Canadá. Esa victoria catapultó a los belgas al liderato pero puso sobre relieve que el margen de mejora que tienen los diablos rojos es todavía muy grande si quieren alcanzar las cotas de Rusia 2018, Mundial en el que terminaron en tercera posición. El primer paso para esa mejoría será imponerse a una selección que ya en su debut dio muestras de ser un equipo muy difícil de batir. Marruecos plantó cara a Croacia con sus armas y consiguió un empate que le mantiene vivo en el grupo y con la expectativa de volver a sacar algo positivo ante Bélgica y jugarse el pase en la última jornada ante Canadá.

Esa es la meta de un bloque en el que todos están pendientes del estado físico de Achraf Hakimi. El futbolista del Paris Saint Germain sufrió molestias en los isquiotibiales en el debut y es duda para un partido en el que no estará con toda seguridad Mazraoui, con un hematoma en la cadera. Bélgica, por su parte, contará con todos los futbolistas del primer partido a excepción de Romelu Lukaku. El futbolista del Inter de Milán sigue con el proceso de recuperación de la lesión que sufre en el tendón de la corva y no se espera que regrese hasta el tercer encuentro ante Croacia, un partido en el que los de Roberto Martínez podrían no jugarse nada si este domingo logran el pase ante Marruecos.

Alineaciones probables Bélgica: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard y Batshuayi.

Marruecos: Bono; Achraf, Saiss, Aguerd, Yahia Attiat-Allah; Amallah, Ounahi, Ziyech, Amrabat, Boufal; En Nesyri.

Árbitro: César Ramos (México).

Estadio y horario: Al Thumama 14:00 / Gol Mundial.